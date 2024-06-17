Математик Григорий Кваша удивил всех своими расчетами о будущем СВО и предсказал, что конфликт завершится в 2025 году.

Он утверждает, что Россия одержит верх в этой военной операции, несмотря на предстоящий непростой период. Кваша также прогнозирует, что в стране не произойдет кардинальных изменений во власти и будут осуществляться новые аннексии территорий.

Каким же образом столь одаренный пророк достигает такой точности в своих прогнозах? Дело в том, что Кваша использует уникальную, никем до этого не использовавшуюся методологию. Его прогнозы точны потому, что он обязательно использует точные математические методы, которые дают минимальные погрешности при вычислении конечного результата. Также аналитик убеждён, что у истории есть циклические события, которые повторяются с определенной закономерностью. Таким образом, для Кваши представляется возможным схематически изобразить события прошлого и настоящего, выделяя конкретные фазы с временными промежутками. Грубо говоря, Кваша обнаружил, что эпохи мирного существования и военных столкновений чередуются с определенной периодичностью. Отталкиваясь от этих сведений, Кваша предположил, сколько по времени ещё продлится СВО и сколько времени составит новая эпоха мира.

Эксперт Григорий Кваша делает предсказание о будущем, считая, что Россия будет в центре внимания до 2053 года, а специальная военная операция завершится победой России уже в 2025 году, и накопившаяся напряженность в государства пойдет на заметный спад, сообщает PROGOROD43.