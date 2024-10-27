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Такого не случалось с 1881 года: синоптики резко изменили прогноз на начало ноября

Погода в последние дни октября не радует жителе...

horoscopes.rambler.ru

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К концу октября погода в Казани преподносит неожиданности: если утром небо ясное, то к полудню оно застилается облаками, а город окутывают осадки. Редакция PROKAZAN изучила прогнозы, чтобы выяснить, когда можно ожидать улучшения погоды и возможен ли скорый приход зимы.

Непредсказуемость погоды

В интервью для PROKAZAN Людмила Паршина, руководитель лаборатории Гидрометцентра России, поделилась:

«Осенний период часто бывает переменчивым, порой дарит теплые дни, а иногда преподносит сюрпризы в виде раннего снега».

Прошлые выходные в Татарстане прошли под знаком сухого антициклона, но его сменит приходящий северный циклон, который принесет заметное похолодание и дожди.

С 24 октября в регионе ожидаются атмосферные фронты. Казанцам следует приготовиться к дождям и сильному ветру, скорость которого может достигать 15-18 метров в секунду.

Солнечный визит

Неожиданно ясное утро 23 октября порадовало жителей в день визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который был удивлен такой погодой.

«Ожидали снег, а на улице солнце!» — отметил Рахмон. Мэр Казани Ильсур Метшин в шутку заметил: «Похоже, солнце приехало в Казань вместе с вами!»

В ожидании первого снега

Первый снег может украсить город уже в следующие выходные. А вот ляжет снег уже позже, примерно в середине ноября. В целом, примерно в это время в Россию ежегодно и начинает приходить зима.

«Трудно угадать точную дату первого снега, поскольку многое зависит от атмосферной динамики. Ожидаем, что к середине ноября снег уже выпадет», — уточнила она.

По статистике, снежный покров в Татарстане обычно формируется в конце октября, но первые осадки приходят не раньше 15 ноября.

Сухая осень

По словам Паршиной, осень этого года оказалась необычно сухой. Сентябрь показал отклонение температуры на 5-7 градусов выше нормы, и октябрь продолжает эту тенденцию с лишь одним градусом выше обычного. Осадки начались только недавно из-за доминирования антициклона.

Таким образом, осенние капризы погоды готовят жителей Казани к зимнему периоду. Не забывайте следить за прогнозами, чтобы быть готовыми к любым погодным изменениям.

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