Такого не было с 1881 года: синоптики резко поменяли прогноз на начало ноября

Погода в Казани в последние октябрьские дни преподносит настоящий калейдоскоп явлений. Утро может начаться с ясного неба, но к обеду ситуация кардинально меняется, когда голубизна небосвода уступает место серым тучам, а дождь начинает медленно окутывать город. В ответ на интерес жителей к предстоящим погодным условиям, редакция ProKazan обратилась к экспертам за комментариями о том, что ждет горожан в ближайшие дни.

Непредсказуемость осени: солнце, дожди и первый снег

Людмила Паршина, заведующая одной из лабораторий Гидрометцентра России, поделилась своими наблюдениями и прогнозами. "Осенние месяцы часто приносят сюрпризы, от бабьего лета до внезапных снегопадов", — отметила она в беседе с нашим корреспондентом. По ее словам, после сухого антициклона, который преобладал в регионе на прошлых выходных, к Казани приближается северный циклон, что сулит похолодание и увеличение осадков.

С 24 октября Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов, что обещает жителям обильные дожди и усиление западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Такая погода, несомненно, потребует от казанцев особого внимания к выбору одежды и планированию наружных активностей.

Визит высоких гостей и неожиданное солнце

Сюрпризом стало утреннее солнце 23 октября, совпавшее с прибытием в Казань президента Таджикистана Эмомали Рахмона. "Вы солнце привезли с собой," — с улыбкой заявил мэр Казани, встречая высоких гостей. Этот эпизод добавил тепла в осеннюю погоду, подняв настроение как гостям, так и жителям города.

Ожидание первого снега

Все же основным вопросом остается — когда же в Казани выпадет первый снег? По словам Паршиной, первые снежные осадки могут появиться уже на выходных, хотя снежный покров устоится не ранее середины ноября. "Основываясь на данных многолетних наблюдений, первый снег в Казани ожидается после 15 ноября", — уточнила специалист.

Заключение: аномально сухая осень

Помимо этого, текущая осень оказалась необычно сухой, с температурными аномалиями в начале сезона. Сейчас же среднесуточная температура держится всего на градус выше обычных значений. В предстоящие дни казанцев ждут дожди и возможно даже мокрый снег, при этом ночные температуры могут опуститься до нуля, а днем воздух прогреется до +7 градусов.

Как видите, погода в Казани остается непредсказуемой и полной перемен, что требует от жителей готовности ко всем ее капризам.