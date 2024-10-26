Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Такого не было с 1881 года: синоптики резко поменяли прогноз на начало ноября

Погода в Казани в последние октябрьские дни пре...

nur.kz

Подписаться в Telegram

Погода в Казани в последние октябрьские дни преподносит настоящий калейдоскоп явлений. Утро может начаться с ясного неба, но к обеду ситуация кардинально меняется, когда голубизна небосвода уступает место серым тучам, а дождь начинает медленно окутывать город. В ответ на интерес жителей к предстоящим погодным условиям, редакция ProKazan обратилась к экспертам за комментариями о том, что ждет горожан в ближайшие дни.

Непредсказуемость осени: солнце, дожди и первый снег

Людмила Паршина, заведующая одной из лабораторий Гидрометцентра России, поделилась своими наблюдениями и прогнозами. "Осенние месяцы часто приносят сюрпризы, от бабьего лета до внезапных снегопадов", — отметила она в беседе с нашим корреспондентом. По ее словам, после сухого антициклона, который преобладал в регионе на прошлых выходных, к Казани приближается северный циклон, что сулит похолодание и увеличение осадков.

С 24 октября Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов, что обещает жителям обильные дожди и усиление западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Такая погода, несомненно, потребует от казанцев особого внимания к выбору одежды и планированию наружных активностей.

Визит высоких гостей и неожиданное солнце

Сюрпризом стало утреннее солнце 23 октября, совпавшее с прибытием в Казань президента Таджикистана Эмомали Рахмона. "Вы солнце привезли с собой," — с улыбкой заявил мэр Казани, встречая высоких гостей. Этот эпизод добавил тепла в осеннюю погоду, подняв настроение как гостям, так и жителям города.

Ожидание первого снега

Все же основным вопросом остается — когда же в Казани выпадет первый снег? По словам Паршиной, первые снежные осадки могут появиться уже на выходных, хотя снежный покров устоится не ранее середины ноября. "Основываясь на данных многолетних наблюдений, первый снег в Казани ожидается после 15 ноября", — уточнила специалист.

Заключение: аномально сухая осень

Помимо этого, текущая осень оказалась необычно сухой, с температурными аномалиями в начале сезона. Сейчас же среднесуточная температура держится всего на градус выше обычных значений. В предстоящие дни казанцев ждут дожди и возможно даже мокрый снег, при этом ночные температуры могут опуститься до нуля, а днем воздух прогреется до +7 градусов.

Как видите, погода в Казани остается непредсказуемой и полной перемен, что требует от жителей готовности ко всем ее капризам.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
23 часа назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Новости Казани

17 часов назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

день назад

Льготные программы уходят, цены растут: стоит ли сейчас покупать недвижимость в Казани или лучше подождать?

фото домашних тараканов рыжих

Лонгриды

20 часов назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Интересное в Казани

3 дня назад

Это важно знать: Альфа-Лизинг рассказал про штрафы на автомобиль, оформленный на юридическое лицо

оцифровка фотографий цена в Самаре

Новости Казани

день назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

56 минут назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Новости Казани

день назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань

Новости Казани

4 часа назад

На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина

Новости Казани

7 часов назад

В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС
Новости Казани
2 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

46 минут назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей

Интересное в Казани

23 часа назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Новости Казани

час назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Казани

час назад

В Казани сотрудники Росгвардии проверили 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС
В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет дождь

Новости Казани

час назад

Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Татарстана

5 часов назад

За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам