Такого масла можно брать по три бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Выбор подсолнечного масла — важный момент для каждой хозяйки, и чтобы не ошибиться, стоит опираться на проверенные бренды.

В 2024 году Роскачество оценило 21 марку масла по 44 важным параметрам, чтобы помочь потребителям выбрать лучшее масло для своей кухни.

ТОП-19 марок масла, получивших Знак качества

Из 21 проверенного бренда, 19 марок получили Знак качества. Вот лучшие из них:

«Я люблю готовить»

«Злато»

«Ласка»

«Аннинское»

«Урожайное»

«Щедрое лето»

«Корона изобилия»

«ВкусВилл»

«Светлица»

Spar

«Щедрый год»

«Красная цена»

Mr.Ricco

«Миладора»

Ideal

«Благо»

«Золотая семечка»

«Олейна»

«Слобода»

Проверка подсолнечного масла: что изучали эксперты?

Безопасность

Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение обнаружено только в «Затее», которая не вошла в рейтинг.

Трансжиры — все образцы масла содержат менее 1% трансжиров.

Бенз(а)пирен — уровень вещества в пределах нормы.

Кислотное число — один образец не прошел тест на качество очистки.

Качество очистки

Масла без осадка и с хорошей очисткой прошли проверку.

Органолептические свойства

Масла, получившие Знак качества, продемонстрировали хорошие показатели по вкусу, запаху и цвету.

Как выбрать качественное масло?

Что учитывать при покупке:

Степень очистки: Выбирайте рафинированное масло для жарки, так как оно не пенится.

Срок годности: Обратите внимание на свежесть масла.

Упаковка: Лучше всего выбирать масло в стеклянной упаковке или непрозрачном пластике, чтобы избежать воздействия света.

Чего избегать:

Мутное масло — это может означать плохую очистку.

Резкий запах — признак окисления.

Дешевые марки неизвестных производителей — возможен риск нарушения стандартов безопасности.

Как хранить масло?

Храните масло в темном месте, например, в шкафу.

Лучше всего держать его в стеклянной бутылке с плотной крышкой.

Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?

Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.

Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с ярким ароматом, но не для нагрева.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, это означает, что оно низкого качества.

Лучшие масла

Среди лучших марок масла, прошедших проверку, — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.

Теперь вы сможете выбрать качественное и безопасное подсолнечное масло для вашей кухни!