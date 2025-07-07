Такого масла можно брать по три бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла
kursk
Выбор подсолнечного масла — важный момент для каждой хозяйки, и чтобы не ошибиться, стоит опираться на проверенные бренды.
В 2024 году Роскачество оценило 21 марку масла по 44 важным параметрам, чтобы помочь потребителям выбрать лучшее масло для своей кухни.
ТОП-19 марок масла, получивших Знак качества
Из 21 проверенного бренда, 19 марок получили Знак качества. Вот лучшие из них:
«Я люблю готовить»
«Злато»
«Ласка»
«Аннинское»
«Урожайное»
«Щедрое лето»
«Корона изобилия»
«ВкусВилл»
«Светлица»
Spar
«Щедрый год»
«Красная цена»
Mr.Ricco
«Миладора»
Ideal
«Благо»
«Золотая семечка»
«Олейна»
«Слобода»
Проверка подсолнечного масла: что изучали эксперты?
Безопасность
Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение обнаружено только в «Затее», которая не вошла в рейтинг.
Трансжиры — все образцы масла содержат менее 1% трансжиров.
Бенз(а)пирен — уровень вещества в пределах нормы.
Кислотное число — один образец не прошел тест на качество очистки.
Качество очистки
Масла без осадка и с хорошей очисткой прошли проверку.
Органолептические свойства
Масла, получившие Знак качества, продемонстрировали хорошие показатели по вкусу, запаху и цвету.
Как выбрать качественное масло?
Что учитывать при покупке:
Степень очистки: Выбирайте рафинированное масло для жарки, так как оно не пенится.
Срок годности: Обратите внимание на свежесть масла.
Упаковка: Лучше всего выбирать масло в стеклянной упаковке или непрозрачном пластике, чтобы избежать воздействия света.
Чего избегать:
Мутное масло — это может означать плохую очистку.
Резкий запах — признак окисления.
Дешевые марки неизвестных производителей — возможен риск нарушения стандартов безопасности.
Как хранить масло?
Храните масло в темном месте, например, в шкафу.
Лучше всего держать его в стеклянной бутылке с плотной крышкой.
Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?
Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.
Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с ярким ароматом, но не для нагрева.
Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, это означает, что оно низкого качества.
Лучшие масла
Среди лучших марок масла, прошедших проверку, — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.
Теперь вы сможете выбрать качественное и безопасное подсолнечное масло для вашей кухни!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец