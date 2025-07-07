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Такого масла можно брать по три бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Роскачество в 2024 году провело проверку 21 мар...

kursk

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Выбор подсолнечного масла — важный момент для каждой хозяйки, и чтобы не ошибиться, стоит опираться на проверенные бренды.

В 2024 году Роскачество оценило 21 марку масла по 44 важным параметрам, чтобы помочь потребителям выбрать лучшее масло для своей кухни.

ТОП-19 марок масла, получивших Знак качества

Из 21 проверенного бренда, 19 марок получили Знак качества. Вот лучшие из них:

  • «Я люблю готовить»

  • «Злато»

  • «Ласка»

  • «Аннинское»

  • «Урожайное»

  • «Щедрое лето»

  • «Корона изобилия»

  • «ВкусВилл»

  • «Светлица»

  • Spar

  • «Щедрый год»

  • «Красная цена»

  • Mr.Ricco

  • «Миладора»

  • Ideal

  • «Благо»

  • «Золотая семечка»

  • «Олейна»

  • «Слобода»

Проверка подсолнечного масла: что изучали эксперты?

  1. Безопасность

  • Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение обнаружено только в «Затее», которая не вошла в рейтинг.

  • Трансжиры — все образцы масла содержат менее 1% трансжиров.

  • Бенз(а)пирен — уровень вещества в пределах нормы.

  • Кислотное число — один образец не прошел тест на качество очистки.

  1. Качество очистки

  • Масла без осадка и с хорошей очисткой прошли проверку.

  1. Органолептические свойства

  • Масла, получившие Знак качества, продемонстрировали хорошие показатели по вкусу, запаху и цвету.

Как выбрать качественное масло?

Что учитывать при покупке:

  • Степень очистки: Выбирайте рафинированное масло для жарки, так как оно не пенится.

  • Срок годности: Обратите внимание на свежесть масла.

  • Упаковка: Лучше всего выбирать масло в стеклянной упаковке или непрозрачном пластике, чтобы избежать воздействия света.

Чего избегать:

  • Мутное масло — это может означать плохую очистку.

  • Резкий запах — признак окисления.

  • Дешевые марки неизвестных производителей — возможен риск нарушения стандартов безопасности.

Как хранить масло?

  • Храните масло в темном месте, например, в шкафу.

  • Лучше всего держать его в стеклянной бутылке с плотной крышкой.

Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?

  • Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.

  • Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с ярким ароматом, но не для нагрева.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, это означает, что оно низкого качества.

Лучшие масла

Среди лучших марок масла, прошедших проверку, — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.

Теперь вы сможете выбрать качественное и безопасное подсолнечное масло для вашей кухни!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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