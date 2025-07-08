Такого масла можно брать по 3 бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Выбор подсолнечного масла — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

В 2024 году Роскачество провело тщательную проверку 21 марки масла, оценив их по 44 параметрам, и мы расскажем, какие из них получили Знак качества.

ТОП-19 марок подсолнечного масла, получивших Знак качества

Из 21 проверенной марки 19 брендов прошли проверку и получили Знак качества. Вот список лучших:

«Я люблю готовить»

«Злато»

«Ласка»

«Аннинское»

«Урожайное»

«Щедрое лето»

«Корона изобилия»

«ВкусВилл»

«Светлица»

Spar

«Щедрый год»

«Красная цена»

Mr.Ricco

«Миладора»

Ideal

«Благо»

«Золотая семечка»

«Олейна»

«Слобода»

Что проверяли?

1. Безопасность

Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня зафиксировано только в «Затея», эта марка не попала в рейтинг.

Трансжиры — содержание менее 1% в каждом образце.

Бенз(а)пирен — уровень в пределах нормы.

Кислотное число — один образец не прошел тест на очистку.

2. Качество очистки

Масла без осадка прошли тест на очистку.

3. Органолептические свойства

Вкус, запах и цвет масел с Знаком качества были оценены положительно.

Как выбрать качественное масло?

Что учитывать при покупке:

Степень очистки: Рафинированное масло подходит для жарки, так как не пенится.

Срок годности: Чем свежее масло, тем лучше.

Упаковка: Масло в стекле или непрозрачном пластике лучше защищает от окисления.

Чего избегать:

Мутное масло — признак плохой очистки.

Резкий запах — может свидетельствовать о его окислении.

Дешевые марки — возможен риск нарушения безопасности.

Как хранить масло?

Храните масло в темном месте.

Используйте стеклянные бутылки с плотной крышкой.

Какое масло выбрать для жарки и салатов?

Для жарки: Рафинированное масло.

Для заправки: Нерафинированное масло.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, это может означать низкое качество.

Лучший выбор

Среди лучших марок масла — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское». Выбирайте проверенные бренды с Знаком качества, чтобы быть уверенным в безопасности и вкусе вашего масла.

Теперь вы знаете, как выбрать качественное масло для вашего дома!