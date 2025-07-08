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Такого масла можно брать по 3 бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Покупка качественного подсолнечного масла важна...

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Выбор подсолнечного масла — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

В 2024 году Роскачество провело тщательную проверку 21 марки масла, оценив их по 44 параметрам, и мы расскажем, какие из них получили Знак качества.

ТОП-19 марок подсолнечного масла, получивших Знак качества

Из 21 проверенной марки 19 брендов прошли проверку и получили Знак качества. Вот список лучших:

  • «Я люблю готовить»

  • «Злато»

  • «Ласка»

  • «Аннинское»

  • «Урожайное»

  • «Щедрое лето»

  • «Корона изобилия»

  • «ВкусВилл»

  • «Светлица»

  • Spar

  • «Щедрый год»

  • «Красная цена»

  • Mr.Ricco

  • «Миладора»

  • Ideal

  • «Благо»

  • «Золотая семечка»

  • «Олейна»

  • «Слобода»

Что проверяли?

1. Безопасность

  • Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня зафиксировано только в «Затея», эта марка не попала в рейтинг.

  • Трансжиры — содержание менее 1% в каждом образце.

  • Бенз(а)пирен — уровень в пределах нормы.

  • Кислотное число — один образец не прошел тест на очистку.

2. Качество очистки

  • Масла без осадка прошли тест на очистку.

3. Органолептические свойства

  • Вкус, запах и цвет масел с Знаком качества были оценены положительно.

Как выбрать качественное масло?

Что учитывать при покупке:

  • Степень очистки: Рафинированное масло подходит для жарки, так как не пенится.

  • Срок годности: Чем свежее масло, тем лучше.

  • Упаковка: Масло в стекле или непрозрачном пластике лучше защищает от окисления.

Чего избегать:

  • Мутное масло — признак плохой очистки.

  • Резкий запах — может свидетельствовать о его окислении.

  • Дешевые марки — возможен риск нарушения безопасности.

Как хранить масло?

  • Храните масло в темном месте.

  • Используйте стеклянные бутылки с плотной крышкой.

Какое масло выбрать для жарки и салатов?

  • Для жарки: Рафинированное масло.

  • Для заправки: Нерафинированное масло.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, это может означать низкое качество.

Лучший выбор

Среди лучших марок масла — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское». Выбирайте проверенные бренды с Знаком качества, чтобы быть уверенным в безопасности и вкусе вашего масла.

Теперь вы знаете, как выбрать качественное масло для вашего дома!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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