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Такого масла лучше брать по 3 бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Выбор качественного подсолнечного масла может б...

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Выбор качественного подсолнечного масла среди множества марок может стать настоящим вызовом. В 2024 году Роскачество провело масштабную проверку 21 бренда, исследовав их по 44 различным параметрам.

Среди лучших марок масла, получивших Знак качества, представлены продукции, которые прошли все важнейшие проверки, включая безопасность и органолептические характеристики.

ТОП-19 марок подсолнечного масла

19 из 21 проверенных брендов прошли строгую проверку и получили Знак качества. Вот некоторые из лучших марок:

  • «Я люблю готовить»,

  • «Злато»,

  • «Ласка»,

  • «Аннинское»,

  • «Урожайное»,

  • «Щедрое лето»,

  • «Корона изобилия»,

  • «ВкусВилл»,

  • «Светлица»,

  • Spar,

  • «Щедрый год»,

  • «Красная цена»,

  • Mr.Ricco,

  • «Миладора»,

  • Ideal,

  • «Благо»,

  • «Золотая семечка»,

  • «Олейна»,

  • «Слобода».

Что проверяли?

  • Безопасность:
    Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня обнаружено только в марке «Затея», которая не вошла в рейтинг.
    Трансжиры — все образцы содержат менее 1%, что является безопасным для здоровья.
    Бенз(а)пирен — опасное вещество, которое может появляться при жарке. У всех проверенных марок уровень в пределах нормы.

  • Качество очистки:
    Продукция, прошедшая проверку, не содержит осадков и была тщательно очищена.

  • Органолептические свойства:
    Оценка вкуса, запаха и цвета показала, что масла с Знаком качества демонстрируют отличные результаты по этим параметрам.

Советы по выбору качественного масла

  • На что обращать внимание при покупке:

    • Степень очистки: Рафинированное масло лучше для жарки, так как оно не пенится.

    • Срок годности: Свежее масло — лучший выбор. Старое масло может горчить.

    • Упаковка: Идеальный выбор — стекло или непрозрачный пластик, чтобы защитить масло от окисления.

  • Чего избегать:

    • Мутное масло — признак плохой очистки.

    • Резкий запах — может означать, что масло окислилось.

    • Дешевые марки неизвестных производителей — риск нарушений в безопасности продукции.

  • Как правильно хранить масло:
    Храните масло в темном месте, желательно в стеклянной бутылке с плотной крышкой. После вскрытия упаковки, не оставляйте масло на свету.

Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?

  • Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.

  • Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с насыщенным ароматом, но не подходит для нагрева.
    Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, значит, оно низкого качества.

Лучшие бренды

Большинство проверенных марок — безопасны и достойны Знака качества. Среди лидеров — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.

Теперь вы знаете, как выбрать качественное подсолнечное масло, чтобы оно было безопасным и вкусным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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