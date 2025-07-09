Такого масла лучше брать по 3 бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Выбор качественного подсолнечного масла среди множества марок может стать настоящим вызовом. В 2024 году Роскачество провело масштабную проверку 21 бренда, исследовав их по 44 различным параметрам.

Среди лучших марок масла, получивших Знак качества, представлены продукции, которые прошли все важнейшие проверки, включая безопасность и органолептические характеристики.

ТОП-19 марок подсолнечного масла

19 из 21 проверенных брендов прошли строгую проверку и получили Знак качества. Вот некоторые из лучших марок:

«Я люблю готовить»,

«Злато»,

«Ласка»,

«Аннинское»,

«Урожайное»,

«Щедрое лето»,

«Корона изобилия»,

«ВкусВилл»,

«Светлица»,

Spar,

«Щедрый год»,

«Красная цена»,

Mr.Ricco,

«Миладора»,

Ideal,

«Благо»,

«Золотая семечка»,

«Олейна»,

«Слобода».

Что проверяли?

Безопасность:

Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня обнаружено только в марке «Затея», которая не вошла в рейтинг.

Трансжиры — все образцы содержат менее 1%, что является безопасным для здоровья.

Бенз(а)пирен — опасное вещество, которое может появляться при жарке. У всех проверенных марок уровень в пределах нормы.

Качество очистки:

Продукция, прошедшая проверку, не содержит осадков и была тщательно очищена.

Органолептические свойства:

Оценка вкуса, запаха и цвета показала, что масла с Знаком качества демонстрируют отличные результаты по этим параметрам.

Советы по выбору качественного масла

На что обращать внимание при покупке: Степень очистки: Рафинированное масло лучше для жарки, так как оно не пенится. Срок годности: Свежее масло — лучший выбор. Старое масло может горчить. Упаковка: Идеальный выбор — стекло или непрозрачный пластик, чтобы защитить масло от окисления.

Чего избегать: Мутное масло — признак плохой очистки. Резкий запах — может означать, что масло окислилось. Дешевые марки неизвестных производителей — риск нарушений в безопасности продукции.

Как правильно хранить масло:

Храните масло в темном месте, желательно в стеклянной бутылке с плотной крышкой. После вскрытия упаковки, не оставляйте масло на свету.

Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?

Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.

Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с насыщенным ароматом, но не подходит для нагрева.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, значит, оно низкого качества.

Лучшие бренды

Большинство проверенных марок — безопасны и достойны Знака качества. Среди лидеров — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.

Теперь вы знаете, как выбрать качественное подсолнечное масло, чтобы оно было безопасным и вкусным.