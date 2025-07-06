Такого масла берите по три бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла
kursk
Выбор качественного подсолнечного масла среди множества марок может стать настоящим вызовом. В 2024 году Роскачество провело масштабную проверку 21 бренда, исследовав их по 44 различным параметрам.
Среди лучших марок масла, получивших Знак качества, представлены продукция, которая прошла все важнейшие проверки, включая безопасность и органолептические характеристики.
ТОП-19 марок подсолнечного масла
19 из 21 проверенных брендов прошли строгую проверку и получили Знак качества. Вот некоторые из лучших марок:
- «Я люблю готовить»,
- «Злато»,
- «Ласка»,
- «Аннинское»,
- «Урожайное»,
- «Щедрое лето»,
- «Корона изобилия»,
- «ВкусВилл»,
- «Светлица»,
- Spar,
- «Щедрый год»,
- «Красная цена»,
- Mr.Ricco,
- «Миладора»,
- Ideal,
- «Благо»,
- «Золотая семечка»,
- «Олейна»,
- «Слобода»
Что проверяли?
Безопасность
- Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня обнаружено только в марке «Затея», которая не вошла в рейтинг.
- Трансжиры — все образцы содержат менее 1%, что является безопасным для здоровья.
- Бенз(а)пирен — опасное вещество, которое может появляться при жарке. У всех проверенных марок уровень в пределах нормы.
- Кислотное число — один образец не прошел тест на качество очистки.
Качество очистки
- Продукция, прошедшая проверку, не содержит осадков и была тщательно очищена.
Органолептические свойства
- Оценка вкуса, запаха и цвета показала, что масла с Знаком качества демонстрируют отличные результаты по этим параметрам.
Советы по выбору качественного масла
На что обращать внимание при покупке:
- Степень очистки: Рафинированное масло лучше для жарки, так как оно не пенится.
- Срок годности: Свежее масло — лучший выбор. Старое масло может горчить.
- Упаковка: Идеальный выбор — стекло или непрозрачный пластик, чтобы защитить масло от окисления.
Чего избегать:
- Мутное масло — признак плохой очистки.
- Резкий запах — может означать, что масло окислилось.
- Дешевые марки неизвестных производителей — риск нарушений в безопасности продукции.
Как правильно хранить масло:
- Храните масло в темном месте, желательно в стеклянной бутылке с плотной крышкой.
- После вскрытия упаковки, не оставляйте масло на свету.
Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?
- Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.
- Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с насыщенным ароматом, но не подходит для нагрева.
Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, значит, оно низкого качества.
Лучшие бренды
Большинство проверенных марок — безопасны и достойны Знака качества. Среди лидеров — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.
Теперь вы знаете, как выбрать качественное подсолнечное масло, чтобы оно было безопасным и вкусным, сообщает kursk.
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