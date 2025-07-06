Такого масла берите по три бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

Выбор качественного подсолнечного масла среди множества марок может стать настоящим вызовом. В 2024 году Роскачество провело масштабную проверку 21 бренда, исследовав их по 44 различным параметрам.

Среди лучших марок масла, получивших Знак качества, представлены продукция, которая прошла все важнейшие проверки, включая безопасность и органолептические характеристики.

ТОП-19 марок подсолнечного масла

19 из 21 проверенных брендов прошли строгую проверку и получили Знак качества. Вот некоторые из лучших марок:

«Я люблю готовить»,

«Злато»,

«Ласка»,

«Аннинское»,

«Урожайное»,

«Щедрое лето»,

«Корона изобилия»,

«ВкусВилл»,

«Светлица»,

Spar,

«Щедрый год»,

«Красная цена»,

Mr.Ricco,

«Миладора»,

Ideal,

«Благо»,

«Золотая семечка»,

«Олейна»,

«Слобода»

Что проверяли?

Безопасность

Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня обнаружено только в марке «Затея», которая не вошла в рейтинг.

Трансжиры — все образцы содержат менее 1%, что является безопасным для здоровья.

Бенз(а)пирен — опасное вещество, которое может появляться при жарке. У всех проверенных марок уровень в пределах нормы.

Кислотное число — один образец не прошел тест на качество очистки.

Качество очистки

Продукция, прошедшая проверку, не содержит осадков и была тщательно очищена.

Органолептические свойства

Оценка вкуса, запаха и цвета показала, что масла с Знаком качества демонстрируют отличные результаты по этим параметрам.

Советы по выбору качественного масла

На что обращать внимание при покупке:

Степень очистки: Рафинированное масло лучше для жарки, так как оно не пенится.

Срок годности: Свежее масло — лучший выбор. Старое масло может горчить.

Упаковка: Идеальный выбор — стекло или непрозрачный пластик, чтобы защитить масло от окисления.

Чего избегать:

Мутное масло — признак плохой очистки.

Резкий запах — может означать, что масло окислилось.

Дешевые марки неизвестных производителей — риск нарушений в безопасности продукции.

Как правильно хранить масло:

Храните масло в темном месте, желательно в стеклянной бутылке с плотной крышкой.

После вскрытия упаковки, не оставляйте масло на свету.

Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?

Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.

Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с насыщенным ароматом, но не подходит для нагрева.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, значит, оно низкого качества.

Лучшие бренды

Большинство проверенных марок — безопасны и достойны Знака качества. Среди лидеров — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.

Теперь вы знаете, как выбрать качественное подсолнечное масло, чтобы оно было безопасным и вкусным, сообщает kursk.