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Такого масла берите по три бутылки: в Роскачестве назвали россиянам лучшие бренды подсолнечного масла

В 2024 году Роскачество провело проверку 21 мар...

kursk

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Выбор качественного подсолнечного масла среди множества марок может стать настоящим вызовом. В 2024 году Роскачество провело масштабную проверку 21 бренда, исследовав их по 44 различным параметрам.

Среди лучших марок масла, получивших Знак качества, представлены продукция, которая прошла все важнейшие проверки, включая безопасность и органолептические характеристики.

ТОП-19 марок подсолнечного масла

19 из 21 проверенных брендов прошли строгую проверку и получили Знак качества. Вот некоторые из лучших марок:

  • «Я люблю готовить»,
  • «Злато»,
  • «Ласка»,
  • «Аннинское»,
  • «Урожайное»,
  • «Щедрое лето»,
  • «Корона изобилия»,
  • «ВкусВилл»,
  • «Светлица»,
  • Spar,
  • «Щедрый год»,
  • «Красная цена»,
  • Mr.Ricco,
  • «Миладора»,
  • Ideal,
  • «Благо»,
  • «Золотая семечка»,
  • «Олейна»,
  • «Слобода»

Что проверяли?

Безопасность

  • Глицидиловые эфиры (канцерогены) — превышение уровня обнаружено только в марке «Затея», которая не вошла в рейтинг.
  • Трансжиры — все образцы содержат менее 1%, что является безопасным для здоровья.
  • Бенз(а)пирен — опасное вещество, которое может появляться при жарке. У всех проверенных марок уровень в пределах нормы.
  • Кислотное число — один образец не прошел тест на качество очистки.

Качество очистки

  • Продукция, прошедшая проверку, не содержит осадков и была тщательно очищена.

Органолептические свойства

  • Оценка вкуса, запаха и цвета показала, что масла с Знаком качества демонстрируют отличные результаты по этим параметрам.

Советы по выбору качественного масла

На что обращать внимание при покупке:

  • Степень очистки: Рафинированное масло лучше для жарки, так как оно не пенится.
  • Срок годности: Свежее масло — лучший выбор. Старое масло может горчить.
  • Упаковка: Идеальный выбор — стекло или непрозрачный пластик, чтобы защитить масло от окисления.

Чего избегать:

  • Мутное масло — признак плохой очистки.
  • Резкий запах — может означать, что масло окислилось.
  • Дешевые марки неизвестных производителей — риск нарушений в безопасности продукции.

Как правильно хранить масло:

  • Храните масло в темном месте, желательно в стеклянной бутылке с плотной крышкой.
  • После вскрытия упаковки, не оставляйте масло на свету.

Какое масло выбрать для жарки, а какое для салатов?

  • Для жарки: Рафинированное масло — оно не дымит и не имеет запаха.
  • Для заправки салатов: Нерафинированное масло — с насыщенным ароматом, но не подходит для нагрева.

Лайфхак: Если масло сильно пенится при жарке, значит, оно низкого качества.

Лучшие бренды

Большинство проверенных марок — безопасны и достойны Знака качества. Среди лидеров — «Слобода», «Олейна», «Злато», «Аннинское» и другие.

Теперь вы знаете, как выбрать качественное подсолнечное масло, чтобы оно было безопасным и вкусным, сообщает kursk.

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