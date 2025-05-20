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Такого лета не было 50 лет: Вильфанд предсказывает аномальные месяцы

Лето 2025 года в России будет аномально жарким,...

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Лето 2025 в России: аномальная жара и засуха, предупреждает Роман Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о высоких температурах, которые охватят многие регионы России летом 2025 года. Ожидается, что лето будет теплее обычного с риском засухи.

Прогноз на июнь

  • Особенно тёплая погода ожидается на северо-западе, в центре России, на Урале и в Сибири;
  • Температура будет выше нормы, осадков — меньше обычного;
  • В южных регионах сохраняется жара, что может негативно сказаться на урожае и запасах воды.

Прогноз на июль

  • Жара немного ослабнет в некоторых регионах;
  • Температура останется выше средней в Центральном и Северо-Западном округах, а также на Урале.

Прогноз на август

  • Аномальное тепло сохранится на Урале, в северной Сибири, Якутии, Алтае и Тыве;
  • В Приморье ожидается похолодание на 1–4 градуса уже на следующей неделе, сообщает pg21.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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