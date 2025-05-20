Такого лета не было 50 лет: Вильфанд предсказывает аномальные месяцы
sarinform.ru
Лето 2025 в России: аномальная жара и засуха, предупреждает Роман Вильфанд
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о высоких температурах, которые охватят многие регионы России летом 2025 года. Ожидается, что лето будет теплее обычного с риском засухи.
Прогноз на июнь
- Особенно тёплая погода ожидается на северо-западе, в центре России, на Урале и в Сибири;
- Температура будет выше нормы, осадков — меньше обычного;
- В южных регионах сохраняется жара, что может негативно сказаться на урожае и запасах воды.
Прогноз на июль
- Жара немного ослабнет в некоторых регионах;
- Температура останется выше средней в Центральном и Северо-Западном округах, а также на Урале.
Прогноз на август
- Аномальное тепло сохранится на Урале, в северной Сибири, Якутии, Алтае и Тыве;
- В Приморье ожидается похолодание на 1–4 градуса уже на следующей неделе, сообщает pg21.
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