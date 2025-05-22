Такого лета не было 50 лет: Вильфанд предрекает аномальные месяцы
dzen.ru
Жара охватит почти всю страну
Лето 2025 года обещает быть одним из самых жарких за последние годы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в ряде регионов существенно превысит климатическую норму, а осадков будет заметно меньше.
Июнь: начало аномального сезона
Особенно тёплая погода прогнозируется:
- на северо-западе России,
- в центральных регионах,
- на Урале и в Сибири.
Ожидается, что температура будет выше среднего многолетнего значения, а количество осадков — ниже нормы. Это создаст риск засухи, особенно в южных регионах, где жара сохранится на протяжении месяца.
Июль: жара ослабеет, но не везде
Во второй месяц лета жара немного спадёт, однако в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также на Урале температура останется выше нормы. В южных областях риск засухи и снижение урожайности по-прежнему сохраняются.
Август: тепло задержится в Сибири и на Урале
Аномальное тепло продолжится в:
- северной Сибири,
- Якутии,
- на Алтае и в Тыве,
- на Урале.
На юге Дальнего Востока, в частности в Приморье, напротив, уже на следующей неделе прогнозируется похолодание: температура снизится на 1–4 градуса.
Последствия: урожай и водные ресурсы под угрозой
По словам метеорологов, засушливая погода может негативно повлиять на урожай зерновых и овощей, а также снизить уровень воды в реках и водохранилищах. Особенно уязвимыми остаются аграрные районы юга страны.
Лето 2025 года будет аномально тёплым, с рекордными температурами и нехваткой осадков. Власти и сельхозпроизводителям уже сейчас стоит учитывать эти прогнозы для адаптации к возможным климатическим рискам, сообщает pg21.
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