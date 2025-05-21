Такого лета не было 50 лет: Роман Вильфанд предсказывает аномальные месяцы
dzen.ru
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что лето 2025 года будет в России особенно жарким.
В ряде регионов ожидается дефицит осадков и засуха.
Июнь: жарко и сухо
Согласно прогнозу, лето начнётся с аномального тепла:
- Наиболее высокие температуры прогнозируются в Северо-Западном округе, Центральной России, на Урале и в Сибири;
- Осадков будет меньше нормы, что увеличивает риск пожаров и засухи;
- В южных регионах жара может негативно сказаться на урожае и уровне воды в водоёмах.
Июль: краткое облегчение, но жара не отступает
- В некоторых регионах жара может немного ослабнуть, но в целом температура останется выше климатической нормы;
- Особо тёплая погода сохранится в Центральном и Северо-Западном округах, а также на Урале.
Август: аномалия сохранится
- Аномальное тепло продолжит держаться в Северной Сибири, Якутии, на Алтае, в Тыве и на Урале;
- В отдельных регионах возможны температурные отклонения от нормы на 4–6 градусов;
- В Приморье, напротив, ожидается похолодание на 1–4 градуса уже со следующей недели августа.
Что это значит
По словам Вильфанда, такие климатические аномалии могут:
- привести к сокращению урожая;
- увеличить риск лесных пожаров;
- осложнить ситуацию с водоснабжением и электросетями в ряде регионов.
Жителям регионов с высоким риском рекомендуется:
- беречь воду,
- избегать работы на открытом солнце в часы пиковой жары,
- следить за информацией МЧС и синоптиков.
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