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Такого лета не было 50 лет: Роман Вильфанд предсказывает аномальные месяцы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильф...

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что лето 2025 года будет в России особенно жарким.

В ряде регионов ожидается дефицит осадков и засуха.

Июнь: жарко и сухо

Согласно прогнозу, лето начнётся с аномального тепла:

  • Наиболее высокие температуры прогнозируются в Северо-Западном округе, Центральной России, на Урале и в Сибири;
  • Осадков будет меньше нормы, что увеличивает риск пожаров и засухи;
  • В южных регионах жара может негативно сказаться на урожае и уровне воды в водоёмах.

Июль: краткое облегчение, но жара не отступает

  • В некоторых регионах жара может немного ослабнуть, но в целом температура останется выше климатической нормы;
  • Особо тёплая погода сохранится в Центральном и Северо-Западном округах, а также на Урале.

Август: аномалия сохранится

  • Аномальное тепло продолжит держаться в Северной Сибири, Якутии, на Алтае, в Тыве и на Урале;
  • В отдельных регионах возможны температурные отклонения от нормы на 4–6 градусов;
  • В Приморье, напротив, ожидается похолодание на 1–4 градуса уже со следующей недели августа.

Что это значит

По словам Вильфанда, такие климатические аномалии могут:

  • привести к сокращению урожая;
  • увеличить риск лесных пожаров;
  • осложнить ситуацию с водоснабжением и электросетями в ряде регионов.

Жителям регионов с высоким риском рекомендуется:

  • беречь воду,
  • избегать работы на открытом солнце в часы пиковой жары,
  • следить за информацией МЧС и синоптиков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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