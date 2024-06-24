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Такого итога не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Гениальный математик Григорий Кваша удивил мир своими прогнозами, связанными с кризисной ситуацией на специальной военной операции.

Александр Баженов

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Гениальный математик Григорий Кваша удивил мир своими прогнозами, связанными с кризисной ситуацией на специальной военной операции.

Он предсказывает, что конфликт завершится в 2025 году, признавая, что это будет сложный период для всех сторон. Однако, по его словам, победу в этой борьбе одержит Российская Федерация.

Кваша также предвидит стабильность в политической сфере страны, указывая на отсутствие радикальных изменений во власти. Он утверждает, что Россия будет продолжать расширять свои границы, присоединяя новые территории.

Доверяя математическим расчетам и цикличности событий, ученый пересматривает исторические факты, подтверждая, что его предсказания всегда сбываются.
Один из многочисленных предсказаний Григория Кваши - о периоде процветания России, который, по его словам, протянется до 2053 года. В своих прогнозах он исключает возможность радикальных изменений в политической системе и всплесков революций. Кроме того, он делает прогноз о том, что только после 2025 года мир станет более гармоничным и спокойным, сообщает PROGOROD43.

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