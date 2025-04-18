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· 16+ · Екатерина Баранова

Такие творожные куличи выпекаю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие

Пошаговый рецепт вкусного творожного кулича на ...

kasheloff.ru

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Если вы уже в поисках идеального рецепта к Пасхе — попробуйте этот творожный кулич. Он долго остаётся мягким и свежим благодаря добавлению творога.

Получается плотный, но при этом воздушный и совсем не крошится. Подходит даже для тех, кто готовит кулич впервые.

Ингредиенты

Тесто:

  • 200 мл жирного молока или сливок,
  • 2 яйца,
  • 150 г сахара,
  • 100 г сливочного масла,
  • 150 г творога (жирностью 9%),
  • 600–650 г муки,
  • 0,5 ч. л. Соли,
  • 15 г свежих дрожжей (или 8 г сухих),
  • ванилин по вкусу,
  • 100 г изюма,
  • орехи,
  • цедра апельсина

Глазурь:

  • 1,5 ч. л. Желатина,
  • 6 ст. л. воды (2 + 4),
  • 180 г сахара,
  • 1 ч. л. лимонного сока

Пошаговое приготовление

  • Подготовка основы

Растопите масло. Творог пробейте блендером и смешайте с маслом — отставьте в сторону.

  • Замес теста

В миске смешайте тёплое молоко с ложкой сахара и дрожжами. Через 10 минут, когда появится пена, добавьте яйца, оставшийся сахар, творожную массу, соль и цедру. Всыпьте ванилин.

  • Мука и замес

Постепенно добавьте просеянную муку (начните с 550 г). Замесите мягкое, слегка липкое тесто. При необходимости добавьте ещё немного муки. Вымешивайте около 15 минут — вручную или в миксере с крюком.

  • Добавляем начинку

Изюм заранее запарьте кипятком и перемешайте с ложкой муки — так он лучше распределится в тесте. Вмешайте его в готовое тесто.

  • Подъём теста

Дайте тесту подойти дважды — обминайте после первого подъёма. На это уйдёт примерно 2–2,5 часа.

  • Выпечка

Разделите тесто по формам (на треть объёма). Оставьте для подъёма, затем выпекайте в разогретой духовке при 180°C от 25 до 40 минут. При румяной корочке прикройте верх фольгой. Готовность проверяйте шпажкой.

Как сделать идеальную глазурь

  1. Замочите желатин в 2 ст. л. воды.
  2. Сахар и 4 ст. л. воды нагрейте в сотейнике до растворения сахара.
  3. Снимите с огня, влейте в миксер, добавьте лимонный сок и желатин.
  4. Взбивайте до белой, густой массы. Используйте сразу — глазурь быстро застывает.

Результат

Кулич получается ароматным, с влажным мякишем, который не крошится даже на следующий день. Отлично подойдёт тем, кто хочет порадовать близких вкусной и красивой пасхальной выпечкой без лишних хлопот.

Полезные советы

  • Чтобы изюм равномерно распределился в тесте, обваляйте его в муке.
  • Руки и доску перед формовкой смачивайте холодной водой — тесто не будет липнуть.
  • Для получения красивой цедры охладите лимон в морозилке перед натиранием.

С наступающей Пасхой!

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