Такие творожные куличи выпекаю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие
kasheloff.ru
Если вы уже в поисках идеального рецепта к Пасхе — попробуйте этот творожный кулич. Он долго остаётся мягким и свежим благодаря добавлению творога.
Получается плотный, но при этом воздушный и совсем не крошится. Подходит даже для тех, кто готовит кулич впервые.
Ингредиенты
Тесто:
- 200 мл жирного молока или сливок,
- 2 яйца,
- 150 г сахара,
- 100 г сливочного масла,
- 150 г творога (жирностью 9%),
- 600–650 г муки,
- 0,5 ч. л. Соли,
- 15 г свежих дрожжей (или 8 г сухих),
- ванилин по вкусу,
- 100 г изюма,
- орехи,
- цедра апельсина
Глазурь:
- 1,5 ч. л. Желатина,
- 6 ст. л. воды (2 + 4),
- 180 г сахара,
- 1 ч. л. лимонного сока
Пошаговое приготовление
- Подготовка основы
Растопите масло. Творог пробейте блендером и смешайте с маслом — отставьте в сторону.
- Замес теста
В миске смешайте тёплое молоко с ложкой сахара и дрожжами. Через 10 минут, когда появится пена, добавьте яйца, оставшийся сахар, творожную массу, соль и цедру. Всыпьте ванилин.
- Мука и замес
Постепенно добавьте просеянную муку (начните с 550 г). Замесите мягкое, слегка липкое тесто. При необходимости добавьте ещё немного муки. Вымешивайте около 15 минут — вручную или в миксере с крюком.
- Добавляем начинку
Изюм заранее запарьте кипятком и перемешайте с ложкой муки — так он лучше распределится в тесте. Вмешайте его в готовое тесто.
- Подъём теста
Дайте тесту подойти дважды — обминайте после первого подъёма. На это уйдёт примерно 2–2,5 часа.
- Выпечка
Разделите тесто по формам (на треть объёма). Оставьте для подъёма, затем выпекайте в разогретой духовке при 180°C от 25 до 40 минут. При румяной корочке прикройте верх фольгой. Готовность проверяйте шпажкой.
Как сделать идеальную глазурь
- Замочите желатин в 2 ст. л. воды.
- Сахар и 4 ст. л. воды нагрейте в сотейнике до растворения сахара.
- Снимите с огня, влейте в миксер, добавьте лимонный сок и желатин.
- Взбивайте до белой, густой массы. Используйте сразу — глазурь быстро застывает.
Результат
Кулич получается ароматным, с влажным мякишем, который не крошится даже на следующий день. Отлично подойдёт тем, кто хочет порадовать близких вкусной и красивой пасхальной выпечкой без лишних хлопот.
Полезные советы
- Чтобы изюм равномерно распределился в тесте, обваляйте его в муке.
- Руки и доску перед формовкой смачивайте холодной водой — тесто не будет липнуть.
- Для получения красивой цедры охладите лимон в морозилке перед натиранием.
С наступающей Пасхой!
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