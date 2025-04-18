Такие творожные куличи выпекаю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие

Если вы уже в поисках идеального рецепта к Пасхе — попробуйте этот творожный кулич. Он долго остаётся мягким и свежим благодаря добавлению творога.

Получается плотный, но при этом воздушный и совсем не крошится. Подходит даже для тех, кто готовит кулич впервые.

Ингредиенты

Тесто:

200 мл жирного молока или сливок,

2 яйца,

150 г сахара,

100 г сливочного масла,

150 г творога (жирностью 9%),

600–650 г муки,

0,5 ч. л. Соли,

15 г свежих дрожжей (или 8 г сухих),

ванилин по вкусу,

100 г изюма,

орехи,

цедра апельсина

Глазурь:

1,5 ч. л. Желатина,

6 ст. л. воды (2 + 4),

180 г сахара,

1 ч. л. лимонного сока

Пошаговое приготовление

Подготовка основы

Растопите масло. Творог пробейте блендером и смешайте с маслом — отставьте в сторону.

Замес теста

В миске смешайте тёплое молоко с ложкой сахара и дрожжами. Через 10 минут, когда появится пена, добавьте яйца, оставшийся сахар, творожную массу, соль и цедру. Всыпьте ванилин.

Мука и замес

Постепенно добавьте просеянную муку (начните с 550 г). Замесите мягкое, слегка липкое тесто. При необходимости добавьте ещё немного муки. Вымешивайте около 15 минут — вручную или в миксере с крюком.

Добавляем начинку

Изюм заранее запарьте кипятком и перемешайте с ложкой муки — так он лучше распределится в тесте. Вмешайте его в готовое тесто.

Подъём теста

Дайте тесту подойти дважды — обминайте после первого подъёма. На это уйдёт примерно 2–2,5 часа.

Выпечка

Разделите тесто по формам (на треть объёма). Оставьте для подъёма, затем выпекайте в разогретой духовке при 180°C от 25 до 40 минут. При румяной корочке прикройте верх фольгой. Готовность проверяйте шпажкой.

Как сделать идеальную глазурь

Замочите желатин в 2 ст. л. воды. Сахар и 4 ст. л. воды нагрейте в сотейнике до растворения сахара. Снимите с огня, влейте в миксер, добавьте лимонный сок и желатин. Взбивайте до белой, густой массы. Используйте сразу — глазурь быстро застывает.

Результат

Кулич получается ароматным, с влажным мякишем, который не крошится даже на следующий день. Отлично подойдёт тем, кто хочет порадовать близких вкусной и красивой пасхальной выпечкой без лишних хлопот.

Полезные советы

Чтобы изюм равномерно распределился в тесте, обваляйте его в муке.

Руки и доску перед формовкой смачивайте холодной водой — тесто не будет липнуть.

Для получения красивой цедры охладите лимон в морозилке перед натиранием.

С наступающей Пасхой!