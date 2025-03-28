Такие поломки не заподозрят даже на техосмотре, но ГАИ выпишет штраф на месте

Для водителей крайне важно осознавать, что не только нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости или игнорирование ремня безопасности, могут привести к штрафам.

Некоторые технические неисправности автомобиля также могут в значительной мере угрожать безопасности и даже привести к запрету его эксплуатации.

Основные неисправности и их последствия

Тормозная система и рулевое управление:

Проблемы с тормозной системой, такие как утечка тормозной жидкости или недостаточная эффективность торможения, делают автомобиль опасным для использования. Аналогично, неисправности рулевого управления, включая утечки или повреждения креплений, требуют срочного ремонта.

Освещение и сигнальные устройства:

Все осветительные приборы автомобиля должны быть в исправном состоянии. Неправильная установка, например, замена стандартных ламп на ксеноновые без соответствующего разрешения, может привести к запрету эксплуатации.

Колеса и шины:

Использование изношенных или несоответствующих нормам шин, а также различных моделей покрышек на одной оси, могут стать причиной запрета на использование автомобиля.

Топливная система:

Утечки топлива и проблемы с подачей, а также повышенная токсичность выхлопных газов, могут сделать автомобиль непригодным для использования на дорогах.

Обзорность:

Повреждения или отсутствие стекол и зеркал, а также чрезмерная тонировка, могут привести к нарушению видимости и запрету на дорожное движение.

Возможность передвижения к СТО с неисправностью

Если неисправность не является критической для безопасности, водителям может быть разрешено доехать до ближайшего сервиса для устранения проблемы. Однако любые серьезные дефекты требуют незамедлительного ремонта.

Значение регулярного технического обслуживания

Своевременное обнаружение и устранение неисправностей не только избавит от юридических проблем, но и значительно повысит безопасность всех участников дорожного движения. Рекомендуется регулярно проводить технический осмотр и следить за состоянием своего автомобиля.