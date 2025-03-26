Такие поломки не заметят на техосмотре, но ГАИ выпишет штраф на месте

Не только превышение скорости или езда без пристегнутого ремня могут стать причиной штрафов для водителей.

Существует ряд технических неисправностей, которые могут привести к запрету на эксплуатацию автомобиля. Понимание этих проблем поможет избежать как штрафов, так и потенциально опасных ситуаций на дороге.

Основные неисправности, ведущие к запрету эксплуатации:

Тормозная система и рулевое управление: Неисправности тормозной системы, такие как неэффективная работа или утечки, делают эксплуатацию автомобиля незаконной. Аналогично, любые проблемы с рулевым управлением, включая подтекание жидкости или повреждения креплений, требуют немедленного ремонта.

Освещение и сигнальные устройства: Закон требует исправности всех световых приборов, включая габаритные огни, фары и стоп-сигналы. Неправильная модификация освещения, такая как установка ксеноновых ламп вместо стандартных, также может стать причиной запрета.

Колёса и шины: Использование изношенных или неподходящих по размеру шин, а также несоблюдение сезонности шин приводит к нарушениям. Различные покрышки на одной оси также могут быть основанием для остановки эксплуатации автомобиля.

Топливная система: Утечки в топливной системе, неправильная подача топлива или высокая токсичность выхлопных газов могут привести к запрету на использование автомобиля до устранения этих проблем.

Обзорность: Эксплуатация автомобиля запрещена, если стекла или зеркала, предусмотренные заводом, отсутствуют или повреждены. Тонировка, снижающая светопропускание ниже установленных норм, также ведет к нарушениям.

Можно ли доехать до СТО с неисправностью?

Если проблема не касается критически важных систем безопасности, водителю может быть разрешено самостоятельно доехать до ближайшего сервисного центра. Однако если дефект может повлиять на безопасность дорожного движения, такое передвижение будет запрещено.

Владельцам автомобилей важно регулярно проводить технический осмотр и своевременно устранять любые неисправности, чтобы избежать как юридических проблем, так и риска для жизни и здоровья.

Полный перечень ограничений и требований можно найти в ПДД РФ или уточнить у специалистов, сообщает pravda.