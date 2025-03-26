Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Такие поломки не заметят на техосмотре, но ГАИ выпишет штраф на месте

Разбираемся в неисправностях автомобиля, которы...

autosprite.ru

Подписаться на Дзен.канал

Не только превышение скорости или езда без пристегнутого ремня могут стать причиной штрафов для водителей.

Существует ряд технических неисправностей, которые могут привести к запрету на эксплуатацию автомобиля. Понимание этих проблем поможет избежать как штрафов, так и потенциально опасных ситуаций на дороге.

Основные неисправности, ведущие к запрету эксплуатации:

  • Тормозная система и рулевое управление: Неисправности тормозной системы, такие как неэффективная работа или утечки, делают эксплуатацию автомобиля незаконной. Аналогично, любые проблемы с рулевым управлением, включая подтекание жидкости или повреждения креплений, требуют немедленного ремонта.
  • Освещение и сигнальные устройства: Закон требует исправности всех световых приборов, включая габаритные огни, фары и стоп-сигналы. Неправильная модификация освещения, такая как установка ксеноновых ламп вместо стандартных, также может стать причиной запрета.
  • Колёса и шины: Использование изношенных или неподходящих по размеру шин, а также несоблюдение сезонности шин приводит к нарушениям. Различные покрышки на одной оси также могут быть основанием для остановки эксплуатации автомобиля.
  • Топливная система: Утечки в топливной системе, неправильная подача топлива или высокая токсичность выхлопных газов могут привести к запрету на использование автомобиля до устранения этих проблем.
  • Обзорность: Эксплуатация автомобиля запрещена, если стекла или зеркала, предусмотренные заводом, отсутствуют или повреждены. Тонировка, снижающая светопропускание ниже установленных норм, также ведет к нарушениям.

Можно ли доехать до СТО с неисправностью?

Если проблема не касается критически важных систем безопасности, водителю может быть разрешено самостоятельно доехать до ближайшего сервисного центра. Однако если дефект может повлиять на безопасность дорожного движения, такое передвижение будет запрещено.

Владельцам автомобилей важно регулярно проводить технический осмотр и своевременно устранять любые неисправности, чтобы избежать как юридических проблем, так и риска для жизни и здоровья.

Полный перечень ограничений и требований можно найти в ПДД РФ или уточнить у специалистов, сообщает pravda.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Интересное в Казани

21 час назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

чем избавиться от плесени

Не у нас

день назад

Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

Интересное в Казани

2 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

монтаж софитов цена за работу м2 в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Не у нас

день назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва

Не у нас

день назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

Новости Казани

18 часов назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа

Новости Казани

день назад

Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»
Новости Татарстана
4 дня назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Новости Казани

13 минут назад

В Казани ищут 15-летнюю школьницу, сбежавшую из такси после ссоры с мамой

Интересное в Казани

час назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

Не у нас

28 минут назад

Эксперт назвала плюсы и минусы употребления красного мяса

Не у нас

38 минут назад

Ученые заявили, что численность человечества могла превысить 10 млрд
В МЧС рассказали жителям Татарстана, как не доп...
Новости Татарстана
час назад

В МЧС рассказали жителям Татарстана, как не допустить пожаров весной

Не у нас

час назад

Ученые: из-за гигантского разлома в Эфиопии может появиться новый океан

Не у нас

2 часа назад

Уязвимы даже зубные щетки: мошенники научились подключаться к «умным» кормушкам

Не у нас

2 часа назад

Ученые заявили, что нарушение 7 планетарной границы приведет к катастрофе
Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные со...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья