Такие поломки не заметят даже на техосмотре, но ГАИ выпишет штраф на месте

Далеко не только превышение скорости или неиспользование ремня безопасности могут стать причиной штрафов на дороге.

Некоторые технические неисправности могут существенно повлиять на безопасность и привести к запрещению эксплуатации транспортного средства. Знание этих моментов поможет водителям избежать не только юридических последствий, но и уменьшить риски возникновения опасных ситуаций.

Основные неисправности, которые могут привести к запрету эксплуатации автомобиля

Тормозная система и рулевое управление

Неисправности тормозной системы, такие как утечка тормозной жидкости или недостаточная эффективность торможения, делают автомобиль непригодным для эксплуатации. Аналогичные проблемы с рулевым управлением, включая утечку жидкости или повреждения креплений, также требуют немедленного ремонта.

Освещение и сигнальные устройства

Законодательство требует, чтобы все световые приборы, включая фары, габаритные огни и стоп-сигналы, находились в исправном состоянии. Нарушение этой нормы, включая замену стандартных ламп на ксеноновые, может стать основанием для запрета эксплуатации.

Колеса и шины

Изношенные или неподобающие шины, а также несоответствие размерам или сезонным нормам — это нарушения, которые могут привести к запрету на эксплуатацию. Также следует избегать ситуации, когда на одной оси используются разные модели покрышек, что может вызвать остановку автомобиля.

Топливная система

Утечка топлива, проблемы с подачей топлива или повышенная токсичность выхлопных газов — все эти дефекты могут стать основанием для запрета эксплуатации автомобиля.

Обзорность

Если стекла или зеркала, предусмотренные конструкцией автомобиля, повреждены или отсутствуют, это также является нарушением. Тонировка, сниженная ниже допустимых норм, может стать причиной запрета.

Можно ли ездить до СТО с неисправностью?

Если неисправность не касается критически важных для безопасности систем, водитель может быть разрешено доехать до ближайшего сервисного центра. Однако любые дефекты, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения, требуют немедленного устранения.

Регулярное техническое обслуживание автомобиля и своевременное устранение неисправностей не только позволяет избежать юридических последствий, но и обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. Полный перечень неисправностей, приводящих к запрету эксплуатации, можно найти в ПДД РФ или уточнить у специалистов.