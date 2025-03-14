Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Так обрабатывать клубнику в марте меня научила бабушка: огромный урожай гарантирован

Узнайте проверенные временем секреты ухода за к...

klumba.guru

Подписаться на Дзен.канал

Каждый садовод знает, что весна — ключевое время для подготовки клубники к новому сезону.

Моей бабушке удалось добиться изумительных результатов в выращивании этой ягоды, и теперь я хочу поделиться с вами её проверенными методами ухода за клубникой в марте, которые обещают огромный урожай.

Подготовка почвы

Прежде всего, начните с рыхления почвы вокруг кустов клубники. Это поможет корням дышать и лучше впитывать влагу и питательные вещества. Бабушка всегда говорила, что почва должна быть мягкой, чтобы клубника чувствовала себя как в перине.

Удаление старых листьев

Важно убрать все старые, больные или увядшие листья, которые могут привлекать вредителей или быть источником болезней. Оставьте только здоровые и сильные листья, которые помогут кусту активно развиваться.

Подкормка

В марте клубнику нужно подкормить. Бабушка использовала компост или разведенный коровяк, который является отличным источником азота. Это стимулирует рост зеленой массы, что важно для подготовки куста к цветению и плодоношению.

Защита от вредителей и болезней

Обработайте клубнику от насекомых-вредителей и болезней. Для этого можно использовать народные средства, например, настой чеснока или табачной пыли, которые являются экологически чистыми и безопасными для растений.

Мульчирование

Мульчируйте почву вокруг кустов соломой, сено или специальным агроволокном. Это помогает сохранять влагу, защищает от роста сорняков и предотвращает загнивание ягод, когда они начнут созревать.

Благодаря этим простым, но эффективным приемам моей бабушки, каждый год мы получаем отличный урожай сладких и сочных клубничных ягод.

Попробуйте применить эти советы на своем участке, и вы увидите, как ваша клубника отблагодарит вас щедрым урожаем!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане судья скрыл гражданство США у 2 детей и получил благодарность

Интересное в Казани

22 часа назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

как избавиться от пауков на участке

Не у нас

8 часов назад

В Великобритании 2 таксы попытались съесть тело хозяйки

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

ремонт электроводонагревателей в Краснодаре

Не у нас

день назад

Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова сняла видео на байкальском льду

Новости Казани

час назад

Мошенники все еще чаще всего звонят татарстанцам от имени банков, операторов и правоохранителей

Не у нас

6 часов назад

В Перу нашли подземные туннели инков

Новости Татарстана

день назад

3 татарстанцев обманом убеждали подписывать контракты с Минобороны
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Новости Казани

2 часа назад

В Казани рабочий упал и погиб на стройке

Новости Казани

2 часа назад

Звук: жители Казани в 2024 году слушали Татьяну Куртукову и аудиокнигу «Дюна»

Не у нас

2 часа назад

Что известно о городе Мачу-Пикчу, который загадочно исчез

Не у нас

2 часа назад

Волго-Вятский банк Сбербанка: срочные вклады жителей выросли на 22%

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
час назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Татарстана

2 часа назад

Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp

Новости Казани

3 часа назад

Мусульмане просили поменять основное блюдо на 13-м республиканском ифтаре

Новости Казани

5 часов назад

На стройке в Казани произошла массовая драка
Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья