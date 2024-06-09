Так делали еще наши предки: положите чеснок под подушку и уже утром почувствуете эффект

Новое исследование: чеснок оказывает удивительное воздействие на сон и общее здоровье человека.

Древние цивилизации уже знали о его необычных свойствах и использовали чеснок даже как амулет для улучшения качества сна. Согласно информации, опубликованной в польском издании Onet.pl, чеснок, помещенный под подушку, не только помогает освежить дыхание и прочистить носовые каналы, но и способствует укреплению иммунитета.

Тем, у кого возникают серьезные проблемы со сном, рекомендуется прибегнуть к чесночному отвару. Чтобы приготовить такой напиток, необходимо измельчить зубчик чеснока и гвоздику, залить их стаканом молока и довести до кипения. После этого смесь нужно охладить, удалить гвоздику и добавить мед. Пить чудодейственный отвар следует за полчаса до сна, чтобы обеспечить спокойный и крепкий сон.

Новое исследование показало, что отвар из чеснока обладает удивительными свойствами, благотворно влияющими на организм. Он содержит ценные микроэлементы, такие как магний и калий, которые снимают напряжение с нервной системы и улучшают качество сна. Благодаря этим компонентам, активность нейронов в головном мозге и центральной нервной системе уменьшается, способствуя общему расслаблению и легкому засыпанию, сообщает PROGOROD21.