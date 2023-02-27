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"Так чей же Крым?": в США допустили, что этот вопрос пересмотрят, несмотря на позицию России

Белый дом допустил пересмотр вопроса о принадлежности Крыма, невзирая на мнение России
"Так чей же Крым?": в США допустили, что этот вопрос пересмотрят, несмотря на позицию России

Фото: YouTube

В США власти считают, что могут пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма в будущем, об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.

"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — сказал он.

При этом Салливан подчеркнул, что сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США. По его словам, эти успехи в конечном счете должны позволить "полностью восстановить территориальную целостность Украины".

После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
На полуострове такие попытки называли самоубийственными.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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