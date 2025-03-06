Так бывает не только в кино: самое необычное с вручений «Оскара» за много лет

На днях в Лос-Анджелесе прошла очередная церемония вручения премии «Оскар». Впервые за долгие годы она была по-настоящему интересна россиянам, ведь номинировали нашего актера — Юру Борисова. Это первый случай в истории премии в категории «Лучшая роль второго плана», когда за победу боролся соотечественник. Статуэтку он не забрал, хоть и получил заслуженные овации.

Не обошлось и без забавных эпизодов. Например, Бен Стиллер застрял в полу, а негативная реакция Деми Мур, упустившей статуэтку, попала на камеру. Оператор Т2 задает тренды и следит за культурными веяниями по всему миру, поэтому не смог пройти мимо такого громкого инфоповода, как «Оскар — 2025». Приглашаем окунуться в историю престижной награды и вспомнить, какие необычные случаи происходили на вручении премии раньше.

Самый эмоциональный победитель

В 1999 году Роберто Бениньи получил награду за гениальную трагикомедию «Жизнь прекрасна». Услышав свое имя, он допрыгал до сцены по спинкам кресел прямо через головы своих коллег! Это запомнилось миру куда ярче, чем речь, с которой актер выступил в тот день, а зря. Он сказал, что получил лучший подарок от своих родителей — бедность. Глубокий смысл этой фразы поняли не все.

22 года ожидания

В истории кинопремии есть немало актеров, которые десятилетиями ждали своего «Оскара». Но так, как за Леонардо ДиКаприо, не переживали, наверное, ни за кого. Впервые он был номинирован еще в 19 лет, но не получил статуэтку. Прошло 22 долгих года, за это время Лео стал суперзвездой и разбил не одно женское сердце. Заветная награда досталась ему лишь в 2016 году за роль в «Выжившем».

Никто не любит ждать, о чем бы ни шла речь. Будь то «Оскар», отпуск, автобус на остановке, загрузка любимого фильма… Но как минимум о последнем можете забыть. Особенно если в вашем смартфоне sim-карта Т2, а вы — счастливый обладатель подписки MiXX! Ведь это значит, что вам доступно не только высокое качество соединения и интернет-серфинг на 4G-скоростях, но и огромная коллекция сериалов и фильмов сразу в трех онлайн-кинотеатрах — Wink, «Кинопоиск» и Premier. И все это (и еще масса полезных сервисов, таких как Яндекс Плюс и Ozon Premium) по цене билета в кино!

«Любовь» не спасла

Этот звездный образ нередко упоминают в топах худших нарядов премии «Оскар» за всю историю. В 1990 году Ким Бейсингер появилась на церемонии в платье, которое придумала сама: атласная юбка, половина жакета и одна перчатка. И вишенка на торте — надпись «Любовь» на рукаве по-русски! Почему именно такой выбор — загадка. Однако даже этот декор не спас образ, который позже сравнивали с Франкенштейном за крайне странный набор деталей.

Черный список «Оскара»

Иногда даже на ответственных мероприятиях что-то идет не так. Причем по вине самих участников. Известны случаи, когда знаменитостям за те или иные проступки запрещали посещать церемонию вручения премии «Оскар». В случае с Ричардом Гиром это была неуместная политическая речь, а Уилл Смит «отличился» дракой с Крисом Роком.

Всегда обидно лишаться доступа куда-либо. Даже если речь идет не о премиях, а о стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах. Скучаете по Голливуду на большом экране? А зря! Самое время оценить новые российские хиты — например, масштабный сериал «Челюскин» или увлекательное фэнтези «Финист. Первый богатырь». Посмотреть их можно в онлайн-кинотеатре Wink, который входит в подписку MiXX от Т2. С качественной связью оператора устроить киносеанс можно везде, даже вдали от телевизора!

Забавная номинация

«Оскар» вручают, как вы знаете, в нескольких номинациях. Награждают лучших актеров, лучших режиссеров, дизайнеров костюмов… Но существовали и номинации, которые по разным причинам были отменены. Одна из них вызывала возмущение творческого сообщества и присуждалась всего один раз. Называлась она «Лучшие титры». Кинообщественности не нравилось, что работу редактора ставят в один ряд с трудом артистов и режиссеров. Премия в этой номинации была вручена в 1929 году. На ее отмену также повлияло падение популярности немого кино.

Нескромная победа

На церемонии вручения «Оскаров» за фильм «Титаник» в 1998 году Джеймс Кэмерон, поднявшись на сцену, громко повторил фразу, которую произносит Джек в самом фильме — «Я король мира!». Киногерой кричал ее, стоя на носу Титаника во время его первого и последнего плавания. Половина зала ответила восторженными аплодисментами, половина удивленно промолчала. Примечательно, что эта фраза — итог импровизации ДиКаприо, в сценарии ее не было. Кстати, всего у «Титаника» 11 статуэток, а номинировали фильм 14 раз. Это один из лучших результатов в истории.

Красивый жест, который не случился

Юра Борисов, за которого в 2025 году болела вся страна, не получил «Оскар». Но до церемонии он посетил шоу, в ходе которого рассказал, что планирует сделать со статуэткой, если ему ее вручат. Он намеревался подарить «Оскар» маме, но увы.

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