Тайком от мужа: мать обвинили в изнасилованиях 14-летнего сына

В Белгородской области женщину обвинили в изнасилованиях своего 14-летнего сына

В Белгородской области мать обвинили в изнасилованиях собственного сына-подростка, пишет Mash.

Предварительно установлено, что родительница несколько раз насиловала 14-летнего мальчика и скрывала эти факты от своего мужа - отца ребенка. Подросток однажды поделился происходящим с другом, а тот счел своим долгом сообщить о насилии в отдел по делам несовершеннолетних.

Мать сейчас находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 4 лет колонии.

