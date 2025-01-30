Т2 в пятый раз подтвердила статус лучшего работодателя среди мобильных операторов

Т2, российский оператор мобильной связи, пятый раз подряд признан работодателем №1 среди мобильных операторов в «Рейтинге работодателей России», по версии HeadHunter. По итогам 2024 года Т2 заняла первое место в телеком-отрасли и девятое – среди крупнейших российских компаний в общем рейтинге. Высокие позиции снова подтверждают статус Т2 как привлекательного и надежного работодателя.

Т2 в очередной раз подчеркнула значимость своих ценностей и корпоративной культуры, продемонстрировав высокий результат по ключевым критериям рейтинга. В 2024 году в оценку работодателей был введен новый показатель, основанный на данных платформы Dream Job – отзывы бывших сотрудников. Он учитывает такие важные аспекты, как условия труда, руководство, коллектив и возможности для профессионального роста. T2 продемонстрировала высокий результат в категории – это свидетельствует о том, что даже после ухода сотрудники сохраняют положительные впечатления о работе в компании.

Кроме того, с введением нового критерия изменился и общий порядок подсчета баллов. В результате вес каждого из показателей распределяется следующим образом: 20% – уровень развития HR-процессов, 30% – мнение текущих сотрудников, 30% – результаты опроса кандидатов и 20% – отзывы бывших сотрудников.

Рейтинг работодателей hh.ru считается одним из самых масштабных исследований в России. В 2024 году в нем приняли участие 1 729 компаний, а соискатели оставили более 686 тысяч голосов. Результаты рейтинга также позволяют оценить восприятие ребрендинга T2 среди кандидатов. Внешний опрос, проведенный через месяц после обновлений, показал, что изменения положительно сказались на мнении о компании. Это свидетельствует о стабильности бренда и его позитивном восприятии среди соискателей.