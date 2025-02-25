Новости России
· 16+ · Служба новостей

Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии

T2, российский оператор мобильной связи, вводит...

Фото: пресс-служба Т2

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2W5zFJKQnFi

T2, российский оператор мобильной связи, вводит новые выгодные условия тарификации в Белоруссии 26 февраля. Один гигабайт интернета при нахождении в республике будет стоить всего 140 рублей. При этом также улучшаются условия безлимитного интернета за границей: клиенты получат в Белоруссии до 3 Гб интернета на высокой скорости до конца суток. Т2 уже предлагает клиентам бесплатные входящие, а исходящие звонки на номера РФ станут доступнее.

С 26 февраля 2025 года клиенты Т2, прибывшие в Белоруссию, смогут выгоднее пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Компания увеличила пакет интернета на высокой скорости втрое до 3 гигабайтов при сохранении стоимости услуги. После исчерпания этого объема скорость, как и прежде, снизится до конца суток. Ее хватит для комфортного общения в социальных сетях, мессенджерах и прослушивания музыки.

Абоненты Т2 смогут подключить в Белоруссии пакет интернета на срок от трех до 30 дней по доступной цене. Это легко сделать в разделе «Путешествие и роуминг» в мобильном приложении или через USSD-команду. Так, один гигабайт трафика обойдется всего в 140 рублей. Клиенты также смогут приобрести пять и 10 гигабайтов на месяц за 700 и 1400 рублей соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге.

Т2 сохраняет бесплатные входящие вызовы для клиентов во время пребывания в Белоруссии. Помимо этого, абонентам пакетных тарифов станут доступны 150 минут в месяц для исходящих звонков на номера РФ. Свыше этого объема стоимость звонков составит 3,5 рубля.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл" ИНН 7743895280

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Интересное в Казани

9 часов назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

вентиляция и тараканы

Не у нас

6 часов назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук

Лонгриды

22 часа назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

ушу саньда в москве в Москве

Новости Казани

день назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

день назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Не у нас

2 часа назад

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал и задушил матрасом соседку

Не у нас

9 часов назад

ДНК около 30 зверски убитых воинов прочитали ученые из России
Новости Казани
день назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске воспитательницу детсада №29 уволили за грубое обращение с ребенком

Не у нас

2 часа назад

В Ижевске электричка сбила 3 детей на снегоходах

Не у нас

2 часа назад

В ирландском болоте была обнаружена обезглавленная женщина

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане начали набирать контрактников в Африканский корпус
Инфляция в Татарстане в начале 2025 года превыс...
Новости Татарстана
час назад

Инфляция в Татарстане в начале 2025 года превысила показатели по всей РФ

Новости Татарстана

5 часов назад

Около села Набережные Моркваши в ДТП пострадали 2 человека

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 25 февраля маршрутка сбила 12-летнюю девочку

Не у нас

5 часов назад

Астероид Бенну может упасть на Землю в 2032 году
Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани