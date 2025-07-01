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T2 предлагает выгодные условия роуминга в Абхазии в сезон отпусков

T2, российский оператор мобильной связи, делает...

Фото: shutterstock.com

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T2, российский оператор мобильной связи, делает путешествия своих клиентов в Абхазию доступнее. Абоненты смогут воспользоваться специальными предложениями на услуги мобильного интернета в роуминге: это в том числе один гигабайт на пять дней по сниженной цене.

Абхазия остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. Чтобы сделать пребывание за границей еще комфортнее, T2 предлагает клиентам обновленные пакеты мобильного интернета. Особые условия будут действовать в разгар сезона отпусков – с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Т2 подготовила для абонентов, путешествующих на территории Абхазии, два пакета мобильного интернета. Пакет с объемом трафика в один гигабайт будет доступен в течение пяти дней за 198 рублей. Предложение с пятью гигабайтами интернета на 14 дней обойдется в 660 рублей. Оплата услуг происходит сразу после их подключения, а срок действия начинается с момента первого выхода в интернет. Если пакет не понадобился, он остается активным в течение трех месяцев.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл" ИНН 7743895280

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