Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов

T2, российский оператор мобильной связи, первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов.

Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор – вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.

Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов «Везде онлайн», «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Black, Premium и «Хватит!». При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.

Подробности – на rate.t2.ru