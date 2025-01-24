Т2 начала сотрудничать с ретейлером Связь.ON в сфере продаж SIM-карт

T2, российский оператор мобильной связи, наладил партнерство с первым в России финансово-товарным ретейлером Связь.ON. В мультицентрах и интернет-магазине Связь.ON уже доступны SIM-карты Т2 – после покупки их можно активировать самостоятельно или в салонах связи оператора Т2.

В 2025 году Т2 продолжает расширять список партнеров, предлагающих к покупке SIM-карты оператора. С начала января первым новым партнером стал финансово-торговый ретейлер Связь.ON, активно развивающийся в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей. SIM-карты Т2 уже доступны в точках Связь.ON в 55 регионах, в дальнейшем сеть будет расширяться и на другие города.

Для активации приобретенной в розничной точке SIM-каты клиенту Т2 нужно пройти регистрацию самостоятельно через систему «Госуслуги» или «Госключ», загрузить паспортные данные и дождаться проверки. Затем абонент может выбрать удобный тарифный план в приложении или на сайте оператора. Сумма, потраченная на покупку SIM, автоматически поступит на баланс пользователя.

Антон Жуковский, директор по работе с федеральными каналами продаж Т2:

«Курс на развитие партнерств – один из ключевых в стратегии по увеличению продаж SIM-карт в регионах присутствия. Основной наш принцип – сделать связь доступной для как можно большего количества людей. Мы в Т2 активно работаем над расширением покрытия и улучшением качества связи. Наши новые клиенты получают стабильное соединение, возможность подключать выгодные тарифные планы и пользоваться преимуществами оператора в рамках программы лояльности «Больше»».