«Сыночков забила топором»: убийцу троих детей отправили на психиатрическую экспертизу в Москву

В Москве назначили психиатрическую экспертизу матери, которая убила троих своих детей в Канске.

Об этом сообщили в RT со ссылкой на следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Женщина была переведена из Красноярска в столичное СИЗО 4 июня.

На допросе женщина призналась, что задушила свою четырёхлетнюю дочь, а её двух сыновей — семимесячного младенца и восьмилетнего мальчика — убила ударами топора. Единственный выживший ребёнок, семилетний мальчик, в момент трагедии находился в школе и сейчас проживает у бабушки.

Кроме того, отец детей также был арестован. Мужчина частично признал свою вину в истязании младшего сына. Вопросы психического состояния матери и возможной вины отца продолжат расследовать следственные органы, сообщает kazanfirst.