Свыше 60% россиян верят в банки с ИИ-роботами

Свыше половины россиян (51%) верят в появление банков, в которых все основные клиентские операции будут выполнять роботы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ): цифровые советники, рекомендательные системы и алгоритмы. Это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках масштабного исследования «Цифровое доверие: будущее отношений с искусственным интеллектом». Ещё 10% считают, что работу ИИ-роботов, принимающих основные решения по клиентским операциям, будут контролировать живые сотрудники – операторы банковских отделений. Таким образом, 61% россиян верит в появление банков с активной работой ИИ-роботов.

Как следует из результатов опроса, чуть менее трети респондентов – 28% – верят в появление таких банков в течение ближайших 10-15 лет, еще 23% – в перспективе 20-30 лет.

Еще 23% респондентов отметили, что ИИ-роботы будут работать в банках наравне с живыми сотрудниками, но не заменят их. И только 16% скептически относятся к идее обслуживания в банках ИИ-роботами.

Каждый пятый россиянин (22%) уверен, что ИИ-алгоритмы будут более благосклонны к ним в вопросах выдачи кредитов, чем живые сотрудники банка: будут выдавать больший объем средств на более выгодных условиях. Четверть россиян считает, что они не заметят разницы, будет ли решение о кредите принимать живой сотрудник или робот. Треть опрошенных высказали предположение, что ИИ будет выдавать им меньшие суммы. 19% респондентов ответили, что будут возможны ситуации, когда ИИ будет благосклоннее к клиенту, и напротив, более осторожно подходить к выдаче ему крупных сумм.

Опрос о банках будущего ВТБ провел в рамках масштабного исследования «Цифровое доверие: будущее отношений с искусственным интеллектом». В рамках этого исследования аналитики ВТБ проанализировали более 100 различных источников информации об актуальном состоянии доверия аудитории к современным технологиям искусственного интеллекта. В число этих источников вошли опросы, зарубежные исследования и научные статьи российских и зарубежных исследователей.

По приведенным в исследовании экспертным оценкам, порядка 70% потребителей готовы обращаться за ИИ-рекомендациями по новым продуктам и услугам, 64% потребителей готовы совершать покупки, основываясь на этих рекомендациях. Более же половины пользователей (53%) доверяют генеративному ИИ в вопросах финансового планирования. За последний год ИИ чаще всего использовали 18–19-летние респонденты.