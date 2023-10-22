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«СВО завершится»: важный пророк-математик Кваша вычислил дату и победителя

«СВО завершится»: важный пророк-математик Кваша вычислил дату и победителя

Фото: социальные сети

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Российский пророк-математик Григорий Кваша провел необходимые расчеты и заявил, что знает исход конфликта с Украиной. Ранее, в 2021 году, Кваша с высокой точностью расчитал будущий конфликт РФ и США, отметив, что он начнется в 2022 году.

Решающий год, считает Кваша, 2023. А после 2025 года все на планете забудут, что представляют собой военные конфликты, Россия будет строить в мире новый "русский" миропорядок.

"До сих пор мы жили по законам ветхозаветных пророков, будь то христианство, ислам или иудаизм. Сейчас пришло время написать новые законы. И писать их будет Россия", — считает математик.

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