Российский пророк-математик Григорий Кваша провел необходимые расчеты и заявил, что знает исход конфликта с Украиной. Ранее, в 2021 году, Кваша с высокой точностью расчитал будущий конфликт РФ и США, отметив, что он начнется в 2022 году.

Решающий год, считает Кваша, 2023. А после 2025 года все на планете забудут, что представляют собой военные конфликты, Россия будет строить в мире новый "русский" миропорядок.