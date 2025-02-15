В свете своих предвыборных обязательств, экс-президент США Дональд Трамп активизировал усилия по мирному разрешению длительного конфликта между Украиной и Россией. Планируется, что в ближайшие месяцы пройдут важные встречи, целью которых будет положить конец этому противостоянию.

Дональд Трамп подтвердил в интервью для Fox News, что первая встреча с участием представителей США, России и Украины состоится 14 февраля в Мюнхене, а последующие переговоры запланированы в Саудовской Аравии. Трамп выразил надежду на успешное завершение конфликта: "Мы стремимся к завершению этой проблемы."

По прогнозам экспертов, возможное окончание конфликта ожидается в апреле и мае 2025 года. Издание The Financial Times указывает на две ключевые даты: 20 апреля и 9 мая. Ожидается, что к 20 апреля, когда в этом году совпадают даты празднования Пасхи у православных и католиков, может быть достигнуто прекращение военных действий. Также значительной является дата 9 мая — день 80-летия победы в Великой Отечественной войне, который имеет глубокий символический смысл в России.

Эти переговоры являются возможностью для Дональда Трампа демонстрировать свои дипломатические способности и могут стать решающим шагом к установлению мира в этом регионе, подчеркивая стремление лидеров к достижению согласия и устойчивости, пишет vologda-poisk.ru.