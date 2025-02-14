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«СВО завершится»: названы две даты окончания конфликта России и Украины в 2025 году

В преддверии предстоящих переговоров, запланиро...

rutube.ru

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В контексте возобновления дипломатических усилий по мирному урегулированию продолжительного конфликта между Москвой и Киевом, бывший президент США Дональд Трамп объявил о значительных шагах на пути к примирению.

Серия важных встреч, запланированных на февраль и март 2025 года, уже привлекает внимание мировой общественности.

Первый этап переговоров состоится 14 февраля в Мюнхене, где лидеры США, России и Украины попытаются наметить пути решения кризиса. После этого переговоры переместятся в Саудовскую Аравию, что демонстрирует стремление к более широкому международному взаимодействию в процессе достижения мира.

Трамп и его ожидания от переговоров — в недавнем интервью для Fox News он выразил надежду на успешное завершение конфликта. «Мы стремимся к долгожданному миру и рассчитываем на позитивный результат переговоров», — подчеркнул Трамп.

Символические даты и их значение отмечены экспертами как ключевые моменты в переговорном процессе. Ожидается, что до 20 апреля, когда православные и католики вместе отметят Пасху, может быть объявлено о прекращении огня. Это станет символом нового начала и возрождения надежд на мир.

Кроме того, 9 мая, когда отмечается 80-летие Великой Победы, может быть днем, когда мирное соглашение окончательно утвердится. Для многих россиян и лично для Владимира Путина этот день имеет особое значение.

Потенциал для исторического момента в мирных усилиях многие аналитики и эксперты видят возможность для положительного изменения дипломатических отношений между странами, что может привести к завершению длительных военных действий.

Эти дипломатические усилия олицетворяют надежду на то, что даже самые затяжные и сложные конфликты можно разрешить с помощью переговоров и международного сотрудничества, приложив совместные усилия к достижению мира и стабильности в регионе, сообщает vologda-poisk.ru.

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