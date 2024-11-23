Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«СВО завершается»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша, ученый и астролог, привносит но...

ridus.ru

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша, ученый и астролог, привносит новые взгляды в астрологическую науку, утверждая, что привычные методы астрологических прогнозов — неэффективны. По мнению Кваши, не созвездия, а числа, даты и время являются ключами к пониманию будущего. Эти элементы, в совокупности с математикой и теоретической историей, позволяют Кваше с уверенностью заглядывать в будущее.

Специализируясь на уникальной методике предсказаний, Кваша анализирует исторические циклы и математические закономерности. Это позволяет ему с удивительной точностью прогнозировать мировые события. В 2021 году, например, он предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году, что и произошло. И сегодня известный астролог Кваша уже делится новым прогнозом: он утверждает, что конфликт завершится в 2025 году, а ключевым годом станет 2024. По словам Кваши, исход происходящего не будет зависеть от финансов или военной мощи, а победит Российская Федерация, пишет «ЦАРЬГРАД».

Эти заявления вызывают бурные дискуссии среди экспертов и аналитиков, ставя под вопрос традиционные подходы к международной политике и стратегии. Григорий Кваша продолжает работать над усовершенствованием своих методов, утверждая, что именно непрерывное изучение прошлого и аналитический подход к данным позволяют ему видеть то, что ускользает от взглядов других.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

плесень холодным туманом

Новости Казани

день назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Новости России

2 дня назад

ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%

объемное окрашивание волос в Уфе

Новости Татарстана

день назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Новости Казани

день назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

23 часа назад

Враги были внутри государства — Ильсур Метшин о нехватке людей в Казани

Новости Казани

22 часа назад

В Казани появится 37-этажное здание
Лонгриды
3 дня назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

Татарстан в очередной раз попал в тройку лидеро...

Новости Татарстана

11 минут назад

В Татарстане 24 ноября потеплеет до +6 градусов

Новости России

день назад

Клиенты Т2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией по выгодной цене в «Чижике»

Новости Казани

21 минуту назад

В Казани на Роторной, 7 на пожаре погиб 67-летний мужчина

Новости Татарстана

51 минуту назад

В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет
В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение п...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани с 25 по 30 ноября перекроют движение по Садовой

Новости Татарстана

час назад

Минниханов призвал татарстанцев поблагодарить мам и уделить им время

Новости Казани

2 часа назад

Появились подробности смертельного ДТП в Казани, где раздавили лежащего человека

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 24 ноября пройдет акция по сбору вторсырья
Идея подарка на День Матери: рассказываем, где ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Идея подарка на День Матери: рассказываем, где в Казани стоит провести праздничный ужин