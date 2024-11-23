Григорий Кваша, ученый и астролог, привносит новые взгляды в астрологическую науку, утверждая, что привычные методы астрологических прогнозов — неэффективны. По мнению Кваши, не созвездия, а числа, даты и время являются ключами к пониманию будущего. Эти элементы, в совокупности с математикой и теоретической историей, позволяют Кваше с уверенностью заглядывать в будущее.

Специализируясь на уникальной методике предсказаний, Кваша анализирует исторические циклы и математические закономерности. Это позволяет ему с удивительной точностью прогнозировать мировые события. В 2021 году, например, он предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году, что и произошло. И сегодня известный астролог Кваша уже делится новым прогнозом: он утверждает, что конфликт завершится в 2025 году, а ключевым годом станет 2024. По словам Кваши, исход происходящего не будет зависеть от финансов или военной мощи, а победит Российская Федерация, пишет «ЦАРЬГРАД».

Эти заявления вызывают бурные дискуссии среди экспертов и аналитиков, ставя под вопрос традиционные подходы к международной политике и стратегии. Григорий Кваша продолжает работать над усовершенствованием своих методов, утверждая, что именно непрерывное изучение прошлого и аналитический подход к данным позволяют ему видеть то, что ускользает от взглядов других.