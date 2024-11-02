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"СВО закончится в этом году": замначальника Генштаба сделал ключевое заявление

Продолжающаяся на протяжении двух с лишним лет ...

dzen.ru

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Продолжающаяся на протяжении двух с лишним лет спецоперация на Украине и на сегодняшний день остаётся в центре внимания международного сообщества, особенно в преддверии президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года. Эти выборы могут сыграть решающую роль в динамике и возможном разрешении кризиса.

Позиции ключевых лидеров

Президент России Владимир Путин выразил мнение о трудности прогнозирования конца военных действий, подчеркнув готовность и усиленное состояние российской армии. В то время как президент Украины Владимир Зеленский надеется на прогресс в направлении мира к 2025 году, считая текущие обстоятельства благоприятными для мирных решений.

Взгляды других значимых деятелей

Александр Лукашенко, президент Беларуси, высказался о невозможности быстрого завершения конфликта, в то время как Александр Бородай, депутат Госдумы РФ, предостерёг о длительной и трудной борьбе, которая ждёт Россию.

Международная перспектива

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, и Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, оба предполагают, что конфликт может завершиться в обозримом будущем, опираясь на текущий анализ данных. В свою очередь, премьер-министр Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что решающим фактором для России станет осознание невозможности достичь победы без чрезмерных затрат.

Значение американских выборов

Исход предстоящих выборов в США может серьёзно повлиять на политику Вашингтона по украинскому вопросу, что, в свою очередь, окажет давление на международные отношения и возможное разрешение конфликта. Это делает предстоящие выборы важным элементом в стратегии всех сторон, затронутых украинским кризисом.

В целом, ситуация на Украине остаётся весьма сложной и многогранной, а мнения лидеров и экспертов о будущем развитии событий расходятся. Однако предстоящие мировые события, такие как американские выборы, определённо внесут свой вклад в исход украинского конфликт, пишет rtvi.com.

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