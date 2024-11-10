"СВО закончится в этом году": замначальника Генштаба поговорил о важном заявлении

Продолжающийся конфликт на Украине, который длится уже более двух с половиной лет, остается в центре внимания международного сообщества. Ожидания относительно окончания СВО тесно связывают с глобальными политическими событиями, в частности с предстоящими президентскими выборами в США, намеченными на 5 ноября. Возможное завершение обсуждается на высшем уровне политиками, мировыми лидерами и военными экспертами.

Мнения мировых лидеров

Владимир Путин, президент России, подчеркивает, что установление точных сроков завершения конфликта не только сложно, но и может быть контрпродуктивным. Он отмечает усиленное состояние российской армии и предостерегает от предсказаний о конце боевых действий.

Владимир Зеленский, президент Украины, выражает оптимизм относительно возможности движения к миру к концу 2025 года, основываясь на текущей динамике на поле боя и предстоящих политических событиях.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, считает, что ожидать скорого завершения СВО не стоит, подчеркивая ее сложный и непредсказуемый характер.

Прогнозы и оценки экспертов

Апти Алаудинов, заместитель начальника военно-политического управления ВС России, уверен в завершении конфликта в текущем году, ссылаясь на внешнеполитические факторы и внутренние проблемы Украины.

Александр Бородай, депутат Госдумы РФ, настраивает на продолжительную борьбу, указывая на необходимость долгосрочной подготовки и усилий.

Влияние международных событий

Аналитики подчеркивают, что международные факторы, такие как выборы в США и геополитические напряжения в других регионах, могут значительно повлиять на ход и исход украинского конфликта. Мнения разделяются от предсказаний о возможном усилении происходящего до прогнозов о постепенном урегулировании конфликта.

Заключение

Ситуация на Украине продолжает оставаться сложной и многогранной, с множеством переменных, влияющих на возможные сценарии развития. Лидеры и эксперты по-разному оценивают будущее этого конфликта, но все они сходятся во мнении о значительном влиянии международных политических и экономических условий на возможное завершение войны, пишет rtvi.com.