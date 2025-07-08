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«СВО закончится совсем скоро»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша предсказал точную дату и назвал победителя конфликта

Григорий Кваша, астролог и исследователь истори...

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Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, вновь стал темой обсуждения после того, как он предсказал завершение Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Его методика прогнозирования, основанная на нестандартном подходе к анализу числовых циклов и исторических данных, продолжает вызывать интерес как среди профессионалов, так и у широкой аудитории.

Инновационный подход к прогнозированию

В отличие от традиционной астрологии, которая фокусируется на астрономических явлениях и расположении планет, Кваша использует анализ исторических событий через призму числовых последовательностей и временных циклов. Он утверждает, что, изучая важнейшие даты и события прошлого, можно точно предсказать будущее. «Анализируя прошлые события и их циклические повторения, мы можем предсказать, что произойдёт в будущем», — поясняет свою методику сам астролог.

Прогноз о завершении СВО

По словам Кваши, завершение СВО в 2025 году будет обусловлено не только военной мощью или экономическими факторами, но и стратегическими решениями, связанными с ресурсами. Он предсказывает, что ключевые изменения в ходе конфликта будут связаны с решениями, влияющими на ресурсы, что приведёт к завершению операции в пользу России.

Это заявление привлекло внимание как в экспертных кругах, так и среди широкой публики, особенно после того, как его прогноз о начале СВО в 2022 году оказался точным.

Отклик общества и интерес к прогнозам

Метод Кваши продолжает вызывать дискуссии и интерес. Некоторые эксперты считают его подход революционным, другие — сомневаются в точности предсказаний. Однако одно остаётся неизменным — его прогнозы продолжают привлекать внимание и становятся предметом обсуждения в научных и политических кругах. Ранее его предсказания привели к положительному отклику, что способствовало дальнейшему росту интереса к его методике.

Прогнозы на 2025 год

Если предсказания Григория Кваши сбудутся, 2025 год станет важной вехой в мировой истории. Астролог уверен, что этот год ознаменует значительные изменения в глобальном геополитическом ландшафте, переопределив текущие геополитические реалии.

Григорий Кваша продолжает удивлять своей уникальной методикой, которая сочетает элементы математики, астрологии и исторических знаний. Его прогнозы становятся всё более популярными, и его работы побуждают людей задумываться о важности анализа прошлого для понимания будущего.

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