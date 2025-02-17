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«СВО закончится»: названы две даты завершения конфликта России и Украины в 2025 году

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал ряд...

khogov.ru

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В преддверии нового этапа дипломатических переговоров, целью которых является урегулирование долгосрочного конфликта между Россией и Украиной, экс-президент США Дональд Трамп анонсировал ряд значимых инициатив.

Ожидается, что в феврале и марте 2025 года состоятся ключевые встречи, которые уже вызывают значительный резонанс в международном сообществе.

Первый раунд обсуждений запланирован на 14 февраля в Мюнхене, где представители США, России и Украины попытаются разработать стратегии разрешения кризиса. Далее дискуссии переместятся в Саудовскую Аравию, что подчеркивает желание участников расширить географию и контекст мирных усилий.

В преддверии переговоров, Трамп в интервью для Fox News выразил уверенность в успехе предстоящих встреч. «Наша цель - достижение мира, который мы так долго ждали. Мы настроены на положительный исход», — заявил Трамп.

Эксперты особо подчеркивают важность выбранных дат для переговоров. Ожидается, что к 20 апреля, когда будет отмечаться Пасха как у православных, так и у католиков, может быть объявлено о перемирии, символизирующем новый этап и возобновление мирных усилий.

Также 9 мая, когда отмечается юбилей Великой Победы, может стать датой окончательного закрепления мирного соглашения, что особенно значимо для России и лично для Владимира Путина.

Аналитики и эксперты считают, что текущие мирные усилия могут привести к значимому сдвигу в дипломатических отношениях и, возможно, к завершению военных действий. Эти усилия символизируют надежду на то, что мирное решение конфликтов возможно через диалог и международное сотрудничество.

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