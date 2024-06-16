Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной только при выполнении определенного набора условий.

Одним из них является вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории, присоединенной к России.



Также президент отметил, что киевский режим должен официально заявить о своем отказе от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что эти условия являются неотъемлемой частью переговорного процесса и требуют безоговорочного согласия со стороны Украины.



В своем заявлении президент также отметил необходимость вывода украинских войск с оккупированных территорий, включая Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику.

Регионы, принадлежащие Украине на момент их присоединения, будут освобождены, как только Киев начнет вывод военных сил и откажется от планов присоединения к НАТО. Путин подчеркнул, что это приведет к устойчивому миру.

Как подчеркивал Путин, главное - это суть данного предложения. По словам Путина, оно не сводится к какому-то временному перемирию или приостановке огня, как это выстраивается в интересах Запада, сообщает РЕН-ТВ.



