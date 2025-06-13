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«СВО придет полный конец»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта

Астролог Кваша предсказал завершение СВО в 2025...

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Астролог Кваша предсказал окончание СВО в 2025 году: уникальный взгляд на будущее

Григорий Кваша — не просто астролог, а исследователь исторических циклов, чьи предсказания всё чаще вызывают интерес. Его методика, сочетающая числа, временные паттерны и исторические аналогии, вновь на слуху благодаря прогнозу завершения СВО в 2025 году.

Необычная методика

В отличие от классической астрологии, Кваша анализирует прошлые эпохи, ключевые даты и закономерности развития цивилизаций. Его метод базируется на логике исторических циклов, а не на расположении планет. Такой подход позволяет делать нестандартные, но точные прогнозы.

Что он говорит о СВО?

По словам Кваши, СВО завершится в 2025 году, но не в результате боевых действий. Главным триггером станут стратегические решения и ресурсные ограничения, которые изменят ход конфликта. Астролог уверен: это завершение будет выгодным для России, в том числе на фоне изменений мировой ресурсной политики.

Почему к нему прислушиваются?

После того как Кваша ещё в 2020-х предсказал начало СВО, его прогнозы стали воспринимать серьёзнее. Его идеи активно обсуждают в экспертных кругах и социальных сетях, несмотря на скепсис со стороны традиционных аналитиков.

Что ждёт нас в 2025?

Кваша называет 2025-й поворотным моментом не только для России, но и для мира в целом. Он предсказывает глобальные перемены, способные изменить геополитическую карту планеты. Его концепция исторических циклов снова находит отклик у людей, которые ищут объяснения и ответы в прошлом.

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