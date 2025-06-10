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«СВО придет конец»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта

Астролог Григорий Кваша привлек внимание прогно...

dzen.ru

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Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, вновь привлек внимание общественности своими предсказаниями, в том числе прогнозом о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Кваша отличается от традиционных астрологов тем, что использует нестандартный метод прогнозирования, который сочетает числа, временные циклы и исторические события.

Инновационная методика прогнозирования

Метод Кваши сильно отличается от традиционной астрологии. Вместо того чтобы сосредотачиваться на астрономических данных, он исследует исторические события через призму временных циклов и чисел. «Анализируя даты и значимые события прошлого, мы можем предсказать будущее», — утверждает он.

Прогноз о завершении СВО

Кваша утверждает, что завершение СВО не будет зависеть только от военной мощи и экономических факторов, но и от стратегических изменений, связанных с ресурсными ограничениями. Он предсказывает, что ключевыми моментами, приведшими к окончанию конфликта, станут решения, касающиеся ресурсов, и что итоговое завершение будет выгодно для России.

Отклик и интерес общества

Метод Кваши привлек внимание после того, как его прогноз о начале СВО в 2022 году оказался точным. Прогноз о завершении конфликта в 2025 году стал предметом обсуждения среди экспертов и широкой аудитории. Несмотря на критику со стороны скептиков, интерес к его методике продолжает расти.

Перспективы 2025 года

Если прогноз Кваши сбудется, 2025 год может стать ключевым моментом в мировой истории, изменив геополитическую ситуацию. Сам астролог отмечает, что «2025 год может переопределить глобальные реалии».

Методика Григория Кваши, сочетая математику, астрологию и исторические знания, продолжает привлекать внимание и побуждать к размышлениям о будущем. Вопрос о том, насколько важно учитывать прошлое для понимания будущего, остаётся открытым.

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