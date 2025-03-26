Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«СВО подходит к концу»: в Госдепе США заявили о приближение к прекращению огня на Украине

Госдепартамент США заявил о беспрецедентной бли...

inosmi.ru

Подписаться на Дзен.канал

Госдепартамент США выразил осторожный оптимизм по поводу возможного прекращения огня в Украине.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Тэмми Брюс, конфликт в регионе, включая территорию Черного моря, может вскоре перейти в фазу мирного урегулирования.

Перемирие — уже не абстракция

«Мы никогда не были так близки к прекращению огня, как сейчас — на расстоянии вздоха», — заявила Брюс на брифинге для журналистов. По её словам, дипломатические усилия сосредоточены на достижении немедленного перемирия, которое станет основой для дальнейших переговоров и восстановления стабильности в регионе.

После тишины — шаг к миру

Тэмми Брюс уточнила, что следующим этапом после возможной приостановки боевых действий станет обсуждение долгосрочного урегулирования. Администрация США рассматривает мир в Украине как приоритет, и в Белом доме активно работают над тем, чтобы заложить прочную основу для диалога между сторонами.

Доверие не главное — главное диалог

Отвечая на вопрос о сложности переговоров, Брюс подчеркнула, что для достижения прогресса вовсе не обязательно полное взаимное доверие между сторонами. Гораздо важнее — сохранять открытые каналы связи и стремиться к компромиссам, способным устроить обе стороны.

Надежда на стабильность

В Госдепе убеждены: продолжающаяся работа переговорщиков создаёт уникальный шанс остановить затянувшийся конфликт.

Основная цель — сформировать условия для мирного сосуществования и построения системы, в которой достигнутые договорённости станут реальностью, а не декларацией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Интересное в Казани

день назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

прусаки как избавиться в домашних условиях

Не у нас

6 часов назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

2 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

шаффл обучение для начинающих в Самаре

Не у нас

5 часов назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Не у нас

день назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

Не у нас

9 часов назад

Ученые заявили, что численность человечества могла превысить 10 млрд

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Не у нас

день назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва
Новости Казани
6 часов назад

В Казани 9 Мая запустят салют

Помимо фейерверка, в городе пройдет онлайн-акци...

Не у нас

3 часа назад

Ученые рассказали, с какими вирусами встретится человек после таяния ледников

Интересное в Казани

10 часов назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

Новости Татарстана

3 часа назад

Житель Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок
Татарстанцы увидят солнечное затмение
Новости Татарстана
4 часа назад

Татарстанцы увидят солнечное затмение

Не у нас

4 часа назад

Ученые рассказали о том, как продолжается эволюция человека

Новости Татарстана

7 часов назад

Трасса Алексеевское — Альметьевск в Татарстане может стать платной

Не у нас

8 часов назад

Климатолог рассказал, что Земле угрожает еще более страшный парниковый эффект
ГК ТОЧНО дарит участникам СВО скидку до 25% на ...
Интересное в Казани
5 дней назад

ГК ТОЧНО дарит участникам СВО скидку до 25% на покупку квартиры