«СВО подходит к концу»: в Госдепе США заявили о приближение к прекращению огня на Украине

Госдепартамент США выразил осторожный оптимизм по поводу возможного прекращения огня в Украине.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Тэмми Брюс, конфликт в регионе, включая территорию Черного моря, может вскоре перейти в фазу мирного урегулирования.

Перемирие — уже не абстракция

«Мы никогда не были так близки к прекращению огня, как сейчас — на расстоянии вздоха», — заявила Брюс на брифинге для журналистов. По её словам, дипломатические усилия сосредоточены на достижении немедленного перемирия, которое станет основой для дальнейших переговоров и восстановления стабильности в регионе.

После тишины — шаг к миру

Тэмми Брюс уточнила, что следующим этапом после возможной приостановки боевых действий станет обсуждение долгосрочного урегулирования. Администрация США рассматривает мир в Украине как приоритет, и в Белом доме активно работают над тем, чтобы заложить прочную основу для диалога между сторонами.

Доверие не главное — главное диалог

Отвечая на вопрос о сложности переговоров, Брюс подчеркнула, что для достижения прогресса вовсе не обязательно полное взаимное доверие между сторонами. Гораздо важнее — сохранять открытые каналы связи и стремиться к компромиссам, способным устроить обе стороны.

Надежда на стабильность

В Госдепе убеждены: продолжающаяся работа переговорщиков создаёт уникальный шанс остановить затянувшийся конфликт.

Основная цель — сформировать условия для мирного сосуществования и построения системы, в которой достигнутые договорённости станут реальностью, а не декларацией.