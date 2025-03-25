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«СВО подходит к концу»: в Госдепе США заявили о близости к прекращению огня на Украине

Согласно заявлениям Госдепартамента США, перего...

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В последних заявлениях Госдепартамента США прослеживается надежда на скорое прекращение огня в Украине, включая регион Черного моря.

Тэмми Брюс, руководитель пресс-службы ведомства, подчеркнула, что стороны находятся ближе к достижению соглашения, чем когда-либо ранее.

Перемирие на горизонте:

«Мы никогда не были так близки к прекращению огня, как сейчас, — на расстоянии вздоха,» — заявила Брюс журналистам. Она поделилась, что текущие усилия фокусируются на немедленном прекращении огня, которое станет ключом к дальнейшим переговорам по урегулированию конфликта.

Дальнейшие шаги после перемирия:

После установления перемирия, по словам Брюс, начнётся обсуждение важных аспектов долгосрочного мирного процесса. «Основная задача, которую мы ставим перед собой, — это достижение мира в регионе,» — добавила она, подчеркивая, что внимание американского президента и госсекретаря сосредоточено на этой цели.

Продолжение диалога вопреки разногласиям:

Тэмми Брюс также отметила, что успех переговоров не зависит от наличия доверия между сторонами, а от продолжения контактов и поиска компромиссов, которые будут приемлемы для всех участников конфликта.

Работа переговорщиков в настоящее время направлена на создание условий, которые помогут положить конец длительному конфликту и наладить мирное сосуществование в регионе. Ожидается, что последующие шаги будут направлены на консолидацию достигнутых договоренностей и их практическую реализацию, сообщает bfm.

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