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«СВО подходит к концу»: в Госдепе США сделали заявление о приближение к прекращению огня на Украине

Госдеп США выражает осторожный оптимизм относит...

gov.admtyumen.ru

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Госдепартамент США выразил осторожный оптимизм относительно перспективы прекращения огня в Украине.

Тэмми Брюс, руководитель пресс-службы ведомства, на недавнем брифинге для журналистов подчеркнула, что дипломатические усилия нацелены на достижение мира в регионе, включая Черное море.

Надежда на перемирие

Тэмми Брюс заявила: «Мы никогда не были так близки к прекращению огня, как сейчас — на расстоянии вздоха». По её словам, это перемирие может стать ключевым элементом, который позволит сторонам сесть за стол переговоров и обсудить долгосрочные меры по восстановлению стабильности в регионе.

Этапы после перемирия

Следующий этап после достижения перемирия будет включать обсуждение долгосрочного мирного урегулирования. Белый дом, как уточнила Брюс, активно работает над созданием условий для продуктивного диалога между сторонами конфликта, стремясь заложить надежный фундамент для будущих переговоров.

Важность открытого диалога

В ответ на вопросы о сложности переговорного процесса, Брюс подчеркнула, что не столько важно полное взаимное доверие, сколько способность поддерживать открытые каналы связи и искать компромиссы. Эти факторы играют решающую роль в дипломатии и могут привести к успеху в переговорах.

Перспективы мирного решения

В Госдепартаменте подчеркивают, что непрерывная работа переговорщиков открывает уникальные возможности для разрешения длительного конфликта. Основная задача — создать условия, при которых достигнутые договорённости станут основой для долговременной стабильности в регионе.

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