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«СВО наступит полный конец»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта

Астролог и исследователь Григорий Кваша делится...

dzen.ru

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Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, снова привлёк внимание своими предсказаниями, в том числе прогнозом о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Кваша выделяется на фоне традиционных астрологов благодаря своей уникальной методике прогнозирования, которая сочетает числа, временные циклы и анализ исторических событий.

Инновационная методика прогнозирования

Метод Кваши отличается от классической астрологии тем, что он не опирается исключительно на астрономические данные. Вместо этого он исследует исторические события через призму чисел и временных циклов. «Анализируя ключевые даты и важнейшие события прошлого, можно предсказать будущее», — утверждает Кваша. Такой подход позволил ему делать точные прогнозы, что привлекло внимание как экспертов, так и широкой аудитории.

Прогноз о завершении СВО

Григорий Кваша утверждает, что завершение СВО в 2025 году не будет зависеть исключительно от военной силы и экономических факторов. Он уверен, что важным моментом для окончания конфликта станут стратегические решения, связанные с ресурсными ограничениями. Кваша предсказывает, что итоговое завершение конфликта будет выгодно для России, особенно в контексте изменений в мировой ресурсной политике.

Отклик и интерес общества

Метод Кваши привлёк внимание после того, как его прогноз о начале СВО в 2022 году оказался точным. Прогноз о завершении конфликта в 2025 году вызвал активные обсуждения и привлёк интерес экспертов. Несмотря на критику со стороны скептиков, методика Кваши продолжает набирать популярность и побуждает людей к размышлениям о будущем.

Перспективы 2025 года

Если прогноз Кваши оправдается, 2025 год может стать важным моментом в мировой политике и изменить глобальную геополитическую картину. Сам астролог отмечает, что «2025 год может изменить глобальные реалии», подчеркивая его значимость для будущего планеты.

Методика Григория Кваши, объединяющая астрологию, математику и исторические знания, продолжает привлекать внимание и вдохновлять на размышления о будущем. Вопрос о том, насколько важен исторический опыт для понимания будущих событий, остаётся актуальным.

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