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«СВО настанет полный конец»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта

Астролог Григорий Кваша предсказал окончание СВ...

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Астролог Кваша предсказал окончание СВО в 2025 году: история, циклы и взгляд в будущее

Григорий Кваша — астролог и исследователь исторических закономерностей — утверждает, что СВО завершится уже в 2025 году. Его подход отличается от классической астрологии: вместо гороскопов он изучает временные циклы, даты и повторяющиеся события в мировой истории.

Методика Кваши

В своей работе Кваша отталкивается от исторических аналогий, числовых закономерностей и фаз развития цивилизаций. Он уверен: ход глобальных процессов подчиняется определённой логике, и зная её, можно предсказать поворотные моменты.

Прогноз по СВО

Согласно Кваше, завершение конфликта произойдёт не на поле боя, а вследствие стратегических и экономических факторов. Астролог считает, что Россия выйдет из этого этапа истории с выгодой, благодаря переосмыслению глобальной ресурсной политики.

Почему ему верят

Кваша предсказывал начало СВО ещё в начале 2020-х годов, и сбывшийся прогноз сделал его популярным в экспертной среде и социальных сетях. Его анализ вызывает интерес как у сторонников астрологии, так и у людей, ищущих нестандартные объяснения глобальных процессов.

2025 — ключевой год

Кваша считает 2025 год переломным не только для России, но и для мира. Он прогнозирует масштабные геополитические перемены, которые изменят привычный порядок вещей.

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