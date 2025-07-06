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«СВО кончится совсем скоро»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта

Астролог и исследователь исторических циклов Гр...

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Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, продолжает привлекать внимание своей уникальной методикой прогнозирования, которая сочетает астрологию и исторические знания.

На этот раз он заявил о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году, что вызвало значительный отклик в обществе и среди экспертов.

Инновационный подход Григория Кваши

В отличие от традиционной астрологии, где основное внимание уделяется астрономическим данным, Кваша использует нестандартный подход. Он анализирует исторические события через призму временных циклов и чисел, что позволяет, по его мнению, точно предсказать развитие событий. «Анализируя даты и значимые события прошлого, мы можем предсказать будущее», — поясняет астролог свою методику.

Прогноз о завершении СВО в 2025 году

Григорий Кваша утверждает, что завершение Специальной военной операции не будет зависеть только от военной мощи и экономических факторов. Он предсказывает, что ключевыми будут изменения, связанные с ресурсными ограничениями, которые окажут влияние на ход конфликта. По его мнению, эти изменения приведут к завершению конфликта в пользу России в 2025 году.

Этот прогноз привлек внимание как в экспертных кругах, так и среди широкой публики. Особенно после того, как предсказание Кваши о начале СВО в 2022 году оказалось точным.

Отклик и интерес общества

Метод прогнозирования Кваши продолжает вызывать интерес. Многие считают его подход инновационным, поскольку он сочетает в себе математику, астрологию и исторические данные. Однако есть и скептики, которые сомневаются в достоверности его методики. Несмотря на это, его прогнозы становятся всё более обсуждаемыми и популярными среди разных слоев общества.

Перспективы 2025 года

Если предсказания Кваши сбудутся, 2025 год может стать важной вехой в мировой истории, повлияв на глобальный геополитический ландшафт.

«2025 год может стать новым этапом в глобальной истории, переопределяя существующие геополитические реалии», — считает сам астролог.

Григорий Кваша продолжает удивлять своим подходом, который акцентирует внимание на важности анализа исторических данных и временных циклов. Его прогнозы привлекают всё больше внимания и заставляют задуматься о значении детального анализа прошлого для понимания будущего. По словам Кваши, будущее остаётся открытым и требует ещё большего внимания к мельчайшим деталям.

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