В мире наук, где строгая математика сочетается с глубокими знаниями истории, могут ли они вместе помочь предсказать будущее? Григорий Кваша, астролог и ученый, утверждает, что да. По его словам, исторические циклы и математические расчеты в совокупности с астрологией открывают новые возможности для прогнозирования глобальных событий.

Григорий Кваша известен своими неординарными подходами в астрологии, которые он усиливает за счет применения теоретических знаний по математике и истории. Астролог считает, что все в мире происходит циклично. Изучая события прошлого — даты, числа и значимые моменты, и применяя математические методы для анализа этих данных, можно с удивительной точностью взглянуть в будущее.

Примером точности его методов может служить прогноз, сделанный в 2021 году, когда Кваша предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году — прогноз оказался верным. На этот раз астролог делает еще более смелое заявление о ходе и исходе этого конфликта.

По словам Квашы, 2024 год станет ключевым в изменениях на фронте. Однако окончание Спецоперации, по его расчетам, наступит в 2025 году. Интересно, что основным фактором, по мнению астролога, станут не экономические или военные мощи стран, а другие, более тонкие механизмы влияния, что в итоге приведет к победе Российской Федерации.

Эти предсказания Григория Квашы вызывают интерес не только среди сторонников астрологии, но и среди экспертов в области геополитики и истории. Каковы бы ни были истинные источники его знаний, его умение взглядывать сквозь время, используя синтез наук, несомненно, заслуживает внимания.