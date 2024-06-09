Тема второй волны мобилизации является крайне острой для россиян и по сей день. Бесчисленные спекуляции о датах и условиях её проведения уже второй год всплывают в СМИ и тревожат народ. Когда она будет? Будет ли вовсе?.



Новые разговоры о мобилизации возникли благодаря кадровым перестановкам в Министерстве обороны Российской Федерации. Возглавлявший ведомство на протяжении многих лет Сергей Шойгу оставил свой пост и перешёл на новую должность. Вакантное место без достойного преемника долго не оставалось, и новым министром был назначен Андрей Белоусов, который не является военным, а по образованию вовсе экономист.



Такие резкие перемены на самом высоком уровне вносят заметную долю неопределенности в текущую военную политику страны. Неоднозначности и неуверенности в будущем в нынешнее время и так достаточно, и хочется хотя бы приблизительно знать, что ожидает страну в ближайшем будущем.



В стороне от радикальных и безостановочных перемен на геополитической арене и в повседневной жизни людей по всему миру не остаются предсказатели, которые на основе своих знаний и навыков разрабатывают прогнозы на ближайшее и далекое будущее. Для россиян наиболее волнующей темой остаётся СВО. Когда она закончится? Чем она закончится? Завершится ли она в текущем году? В следующем? И не разрастется ли конфликт до чего-то более масштабного?



Для ответа на наболевшие вопросы следует обратиться к действительно уникальному российскому предсказателю, который пользуется в своей работе собственной методологией, опирающейся на историю и математику. Этим предсказателем с неповторимым подходом является Григорий Кваша - математик и аналитик, привлекающий внимание своими расчетами и прогнозами. Он использует исторические циклы и математические модели для прогнозирования событий на Украине и в России.



Согласно его прогнозам, Россия выйдет победителем в текущем конфликте на Украине, хотя ей предстоит преодолеть сложный период. По мнению Кваши, боевые действия завершатся в 2025 году, и начнется долгожданный мир. Он также уверен, что после этой победы Россия присоединит новые территории, укрепляя свое влияние на мировой арене, сообщает PROGOROD62.