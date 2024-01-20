«СВО кончится»: необычайно одаренные небесами сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

Сибирские шаманы, люди с удивительными способностями, рассказали жителям России о прогнозах на завершение спецоперации на Украине и о том, что принесет год 2024 Российской Федерации. Данные приводит ТАСС.



По словам шаманов из Сибири, 2024 год обещает быть сложным для страны: Россию ожидают значительные природные бедствия, связанные с водой. В своих предсказаниях они упомянули наводнения, затопления и другие климатические катастрофы.



Тем не менее, верховный шаман РФ Кара-Оол Допчун-Оол поделился своим мнением о положительных событиях, которые ожидают страну в этом же году. Конкретно, он говорит о победе в специальной военной операции на Украине и ее окончании.Подтверждение этим словам верховного шамана приходит от другой предсказательницы, Галины Талтаевой-Мелеховой. Она утверждает, что Российское государство завершит свое участие в вооруженном конфликте с Украиной к осени текущего года и, кроме того, укрепит свой авторитет на международной арене.