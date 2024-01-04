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«СВО кончится»: гениальнейший пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: гениальнейший пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

gazeta.ru

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Известный математик Григорий Кваша утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что позволяет использовать математический анализ для предсказания будущих событий. В настоящее время российские исследователи изучают актуальную тему специальной военной операции, подтверждая работы Григория Кваши.

Он провел анализ, попытавшись определить дату окончания вооруженного противостояния. Согласно его расчетам, специальная военная операция завершится в 2025 году, поражая на следующий переломный момент в 2023 году. Кроме того, Григорий Кваша уверен, что Российская Федерация неизбежно победит в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".

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