Известный математик Григорий Кваша утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что позволяет использовать математический анализ для предсказания будущих событий. В настоящее время российские исследователи изучают актуальную тему специальной военной операции, подтверждая работы Григория Кваши.

Он провел анализ, попытавшись определить дату окончания вооруженного противостояния. Согласно его расчетам, специальная военная операция завершится в 2025 году, поражая на следующий переломный момент в 2023 году. Кроме того, Григорий Кваша уверен, что Российская Федерация неизбежно победит в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".