Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«СВО кончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта

Астролог и исследователь Григорий Кваша предска...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, вновь привлек внимание общественности своим прогнозом о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Его уникальный подход к прогнозированию, основанный на числовых последовательностях и временных циклах, отличается от традиционных методов астрологии, что делает его метод весьма интересным для широкой аудитории.

Инновационная методика прогнозирования

В отличие от традиционной астрологии, где основное внимание уделяется астрономическим данным, Кваша использует более нестандартный подход. Он анализирует исторические события через призму временных циклов и чисел, что, по его мнению, позволяет точно предсказать развитие событий. «Анализируя даты и значимые события прошлого, мы можем предвидеть будущее», — объясняет Кваша свою методику.

Прогноз о завершении СВО

Кваша утверждает, что завершение СВО будет определяться не только военной мощью и экономическими факторами, но и более глубокими стратегическими изменениями, связанными с ресурсными ограничениями. Он предсказывает, что основные изменения будут происходить из-за решений, касающихся ресурсов, что приведет к завершению конфликта в пользу России. Это утверждение сразу привлекло внимание как в экспертных кругах, так и среди широкой публики.

Отклик и интерес общества

Метод прогнозирования Кваши вызвал интерес после того, как его предсказание о начале СВО в 2022 году оказалось точным. Новый прогноз о завершении конфликта в 2025 году стал предметом обсуждения в разных сферах: от науки до политики. Некоторые эксперты считают его методику инновационной, другие — скептически относятся к ее результатам, однако факт остается фактом: интерес к его прогнозам продолжает расти.

Перспективы 2025 года

Если предсказания Кваши сбудутся, 2025 год может стать важной вехой в мировой истории, повлияв на глобальный геополитический ландшафт. «2025 год может ознаменовать новый этап в глобальной истории, переопределяя существующие геополитические реалии», — отмечает сам астролог.

Григорий Кваша продолжает удивлять своей методикой, которая сочетает математику, астрологию и исторические знания. Его прогнозы не только привлекают внимание, но и заставляют задуматься над тем, насколько важно анализировать прошлое для понимания будущего. Будущее, по словам Кваши, остается открытым и требует еще большего внимания к деталям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За 10 лет Иннополис принёс 32,4 миллиарда в налоговую казну

Интересное в Казани

день назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

американский жук вонючка

Новости Татарстана

21 час назад

В ГАИ Татарстана выложили фотографии жуткого ДТП в Нижнекамске

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

подключение духового шкафа в Краснодаре

Новости Татарстана

23 часа назад

Глава больницы в Нижнекамске дал показания против Марселя Миннуллина

Новости Татарстана

день назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Новости Татарстана

день назад

На пожаре в Казани заживо сгорела прикованная к кровати бабушка

Не у нас

22 часа назад

В Леста Играх прокомментировали решение суда

Новости Казани

день назад

Годовалый ребенок оказался в больнице после ДТП на Горьковском шоссе в Казани
Новости Казани
6 часов назад

Все свадьбы в Казани из «Чаши» перенесут в Ратушу

Временный перенос связан с тем, что в эти дни п...

Новости Татарстана

37 минут назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев

Интересное в Казани

день назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса

Новости Татарстана

час назад

Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года

Не у нас

2 часа назад

Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов
Прокуратура в Челнах выявила нарушения при стро...
Новости Татарстана
12 минут назад

Прокуратура в Челнах выявила нарушения при строительстве школы и поликлиники

Новости Татарстана

3 часа назад

В медколледже Набережных Челнов учится 63-летний студент

Новости Татарстана

3 часа назад

Муфтий Татарстана Самигуллин назвал уклонение от закята воровством у бедных

Не у нас

3 часа назад

В Китае нашли коронавирус HKU5-CoV-2, который способен вызвать новую пандемию
Лето не повторяется: что посмотреть, попробоват...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября