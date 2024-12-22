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«СВО идет к концу»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша, астролог, математик и историк-т...

dkmg.ru

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Григорий Кваша, астролог, математик и историк-теоретик, вновь находится в центре внимания благодаря своему уникальному подходу к прогнозированию будущих событий. Отличаясь от традиционной астрологии, Кваша использует комбинацию численного анализа, исторических циклов и дат для создания своих предсказаний, что уже доказало свою точность в прошлом.

Как Кваша предсказал начало конфликта

Одним из самых значимых примеров его работы стало предсказание начала Специальной военной операции на Украине, сделанное за год до её начала в 2021 году. Это предсказание не только подтвердилось, но и укрепило репутацию Кваши как астролога с неортодоксальным подходом.

Новый взгляд на завершение конфликта

Согласно последнему прогнозу Кваши, специальная военная операция завершится в 2025 году. Однако астролог подчеркивает, что исход будет определяться не столько военной мощью, сколько финансовыми и стратегическими ограничениями.

«Решающими будут не численность и вооружения, а более глубокие стратегические аспекты, ведущие к победе России», — говорит Кваша.

Почему метод Кваши вызывает интерес

Интерес к методике Кваши возрастает не только из-за его успешных предсказаний, но и из-за уникального синтеза научных дисциплин, который он применяет. Отход от классических астрологических методов к более факт-ориентированному анализу исторических и временных паттернов позволяет Кваши предоставлять предсказания с неожиданной точностью.

Влияние на будущее

Если прогнозы Кваши окажутся точными, 2025 год может стать ключевым моментом в мировой истории, который повлияет не только на геополитический ландшафт Восточной Европы, но и на глобальный баланс сил. Такие предсказания призваны не только информировать, но и подготавливать общественность и политиков к возможным изменениям.

Григорий Кваша продолжает анализировать и предсказывать будущее, используя свой неповторимый подход, и его прогнозы остаются предметом внимания как специалистов, так и широкой общественности.

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